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Житель Вилейки собрал уникальную коллекцию птичьих яиц

10 апреля 2015 11:49
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Новости Беларуси. Хрупкое хобби. Житель Вилейки собрал уникальную коллекцию птичьих яиц. Они разные по цвету и размеру. Самое маленькое – королька – весит всего 6 граммов, а самое большое – аиста – около 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Всего в коллекции Николая Щебета представлено окало 100 видов птичьих яиц. Начиналось всё с простого любопытства, а стало общим хобби для всей семьи.

Николай Щебет, коллекционер:
И хобби, и увлечение надо сохранять, чтобы досталось нашим детям. Чтобы слышать голос птиц разнообразных. Сейчас в лес выйдешь, вальдшнепы будут на тяге, дрозды поют, зарянки – красота!

# общество # Коллекционирование # Фотофакт

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