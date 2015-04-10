Новости Беларуси. Хрупкое хобби. Житель Вилейки собрал уникальную коллекцию птичьих яиц. Они разные по цвету и размеру. Самое маленькое – королька – весит всего 6 граммов, а самое большое – аиста – около 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в коллекции Николая Щебета представлено окало 100 видов птичьих яиц. Начиналось всё с простого любопытства, а стало общим хобби для всей семьи.

Николай Щебет, коллекционер:

И хобби, и увлечение надо сохранять, чтобы досталось нашим детям. Чтобы слышать голос птиц разнообразных. Сейчас в лес выйдешь, вальдшнепы будут на тяге, дрозды поют, зарянки – красота!