Житель Полоцка задержан за оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию

33-летнего мужчину выявили оперативники. Он создал несколько никнеймов и публиковал сообщения в различных чатах, призывал к расправам и насилию по отношению к милиционерам, размещал инструкции по противодействию стражам порядка. Также борец за права и свободы разместил в сети фотографию преподавателя Академии МВД, а под снимком – оскорбление. Возбуждено уголовное дело.

Новости Беларуси. За оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию задержан житель Полоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

Мужчина под различными никнеймами размещал сообщения в специализированных региональных чатах радикального толка и призывал к насилию над правоохранителями. Посты содержали прямые инструкции по противодействию сотрудникам милиции. Автор сообщений задержан и находится в СИЗО. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за оскорбление представителя власти и разжигание социальной вражды или розни. Выяснилось, что мужчина является активным участником протестов, проходивших в Полоцке, Новополоцке и Минске.

Правоохранители в очередной раз напоминают: написав угрозы, оскорбления или призывы к нарушению порядка, никакая анонимность вас не спасет. За такие поступки в рамках законодательства придется ответить.