Прямой эфир

Житель Полоцка задержан за оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию

21 января 2021 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию задержан житель Полоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

33-летнего мужчину выявили оперативники. Он создал несколько никнеймов и публиковал сообщения в различных чатах, призывал к расправам и насилию по отношению к милиционерам, размещал инструкции по противодействию стражам порядка. Также борец за права и свободы разместил в сети фотографию преподавателя Академии МВД, а под снимком – оскорбление. Возбуждено уголовное дело.

Житель Полоцка задержан за оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию-1

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Мужчина под различными никнеймами размещал сообщения в специализированных региональных чатах радикального толка и призывал к насилию над правоохранителями. Посты содержали прямые инструкции по противодействию сотрудникам милиции. Автор сообщений задержан и находится в СИЗО. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за оскорбление представителя власти и разжигание социальной вражды или розни. Выяснилось, что мужчина является активным участником протестов, проходивших в Полоцке, Новополоцке и Минске.

Правоохранители в очередной раз напоминают: написав угрозы, оскорбления или призывы к нарушению порядка, никакая анонимность вас не спасет. За такие поступки в рамках законодательства придется ответить.

# Милиция Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Не рассматривать образование как услугу». Какие темы поднимут делегаты на ВНС?
21 января 2021 14:36

«Не рассматривать образование как услугу». Какие темы поднимут делегаты на ВНС?

Общественная приёмная по вопросам ЖКХ работала в Могилёве. С какими вопросами звонили граждане?
21 января 2021 14:31

Общественная приёмная по вопросам ЖКХ работала в Могилёве. С какими вопросами звонили граждане?

Споёт на национальном отборе «Славянского базара». Мальчик из Молодечно попал в пятёрку сильнейших исполнителей области
21 января 2021 14:17

Споёт на национальном отборе «Славянского базара». Мальчик из Молодечно попал в пятёрку сильнейших исполнителей области