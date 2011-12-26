Житель Мозыря, находясь в городе, получил счет в несколько тысяч долларов за звонки по мобильному телефону из Казахстана и Румынии

Новости Беларуси, Мозырь. Небывалые счета за сотовую связь шокировали сразу нескольких жителей Мозыря. Звонили как обычно, а задолжали десятки миллионов рублей. Рост тарифов оказался ни при чем. Всему виной – роуминг. Причем, судя по данным операторов сотовой связи, один из абонентов одновременно звонил из Казахстана и Румынии.

Пространственную загадку разгадали сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавших роднит то, что одна sim-карта у них была для нескольких операторов. Это кустарное «ноу-хау» было популярно в стране лет пять назад. Модернизировать «симку» брались народные умельцы. Как оказалось, экономная модернизация имела и обратную сторону.

Сергей Захаренко, первый заместитель начальника Мозырского РОВД:

Во время изготовления спаренной sim-карты злоумышленник получает доступ к индивидуальной информации абонента, используя ее. В последствии снимаются деньги со счета. В данном случае у нас произошло подключение абонента на роуминг. И параллельно были использованы планированные sim-карты, произошло списание денег с карт-счета именно нашего абонента.

С одной стороны, то, что быть одновременно и в Астане, и Бухаресте ни одному человеку не под силу – очевидно. С другой стороны, есть оказанные оператором услуги. И платить за них придется. Вероятность же отследить злоумышленника практически равна нулю. Не известно и точное число модифицированных sim-карт. Но, судя по всему, их немало.

Проблема с непомерным счетом за роуминг периодически всплывает то в одном, то в другом городе страны. Специалисты видят единственный способ избежать крупных денежных неприятностей – уничтожить кустарную карту.