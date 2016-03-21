Житель Кличева разработал более 20 единиц техники из металлолома

Новости Беларуси. Белорусский кулибин. Житель Кличева разработал более 20 единиц техники. Вездеход, веломобиль, детские паровозики, а еще мини-тракторы, различные плуги, косилки и тележки. И всё это из старых деталей, подручных материалов и просто из никому не нужного металлолома.

Этот мини-паровозик уже стал любимым транспортным средством Кличевской детворы. Совершил не один десяток рейсов по улицам райцентра. Автор уникальной машины Анатолий Коврик – тоже местная знаменитость. На создание паровозика потребовались детали от старых мотоциклов и трактора, два года работы и фантазия - для названия.

Анатолий Коврик, руководитель Кличевского народного любительского объединения «Труд, творчество, инициатива»:

У него двигатель жужжит, как шмелек. Так и назвали. И добавили – кличевский.

На этот раз «Шмелек» взлететь, в смысле выехать из своего ангара, не смог - в день нашей съемки погода оказалась нелетной.

Но там, где один поезд не пройдет, пройдет… другой. Подруга Шмелька Пчелка все-таки покорила стихию. И этот вездеход также имеет название со смыслом. Сохатый – он как лось везде пройдет. Ни снег, ни бездорожье не помеха. Высокая проходимость достигается благодаря транспортировочной ленте от картофелеуборочного комбайна.

Среди авторских разработок Анатолия Коврика более двух десятков единиц техники. Багги, мини-тракторы, или вот – веломобиль. Между прочим, на ровной дороге он разгоняется до 40 км/ч. И все это хобби – увлечение человека, который всю свою жизнь посвятил технике.

Анатолий Коврик, руководитель Кличевского народного любительского объединения «Труд, творчество, инициатива»:

Запчасти покупали старые мотоциклы. Кто-то приносил. И из металлолома делали.

Почти 30 лет назад Анатолий Коврик организовал в Кличеве любительское объединение. Техническим творчеством ему удалось увлечь многих земляков. В том числе и молодежь.

Евгений Артамонов, учащийся Кличевского агротехнического колледжа:

За пять лет, что нахожусь в этом клубе, уже даже научился и машины ремонтировать. Перебирать двигатели. Благодаря Анатолию Михайловичу. Он нам помогает, объясняет доступно.

Сейчас в планах кличевского кулибина создание двух новых машин. Квадроцикл должен быть готов к лету, а снегоуборочный комбайн к следующей зиме. Соседи Анатолия Михайловича уверены – проблем с уборкой снега на этой улице точно не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.