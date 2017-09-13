Жить с детства по уставу: с чего начинают военную карьеру курсанты Минского суворовского училища?
Новости Беларуси. В Минском суворовском училище подрастают будущие офицеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Армейская альма-матер готовит профессиональных военных уже более 60 лет. За время обучения курсанты не только постигают азы воинской науки, но и учатся дисциплине и этикету.
Конкурс в суворовское училище ежегодно – высокий, как правило, не менее пяти человек на место. Поэтому в школе будущие курсанты начинают усердно готовиться. Нужно сдать математику, белорусский или русский язык и уложиться в нормативы по физической подготовке.
Никита Иваницкий, курсант Минского суворовского военного училища
Каждый из нас влюбляется в эту профессию, недаром мы сюда пришли.
Здесь все почти как в вооружённых силах, по расписанию – подъем в 7 утра, зарядка, завтрак, а после, учеба. Углубленное изучение иностранного языка, физики, математики. Есть – военные дисциплины. Нет – свободного времени.
Дмитрий Акула, курсант Минского суворовского военного училища:
Изучаем мы здесь военную подготовку, допризывную подготовку. В день у нас остается минут 20 свободного времени, потому что мы все время заняты.
Какой суворовец не мечтает стать начальником училища? Вот и полковник Александр Науменко почти 30 лет назад, решил стать таким же, как его командир.
Александр Науменко, начальник Минского суворовского военного училища:
Дети настоящего, кончено же, быстрее и увереннее шагают в жизнь. Уровень подготовки суворовцев вырос. Может сейчас в строю стоит будущий министр обороны.
Суворовцы физической и боевой подготовке в сумме уделяют более суток в неделю. Антон самый младший курсант во взводе, увлекается военной техникой и мечтает стать танкистом. В строю он смотрится явно ниже остальных.
Дмитрий Абрамов, курсант Минского суворовского военного училища:
В этом мое преимущество, я невысокого роста, в танкисты слишком высоких не берут.
За самоволку – наряды. В расположении садиться на кровать нельзя. Все как в армии.
Александр Науменко:
Для обучения, воспитания подрастающего поколения, мы используем выезды в воинские части. Одним из основных мероприятий текущего года является учения «Запад 2017», суворовцы примут в них участие в качестве ознакомления и образцами вооружения и военной техники.
На протяжении всей учебы они изучают азы военного дела. Если на первом курсе им объясняют, что такое «строй» или «оружие» в теории, то на последних двух курсах: акцент учебы – огневая подготовка, и как правильно действовать в бою. Отсюда выпускаются командиры отделений курсантов военной академии, готовые выйти на полигон настоящих военных учений. В том числе и будущих под названием «Запад».
Александр Лучонок, СТВ:
Более 60 лет Минское суворовское училище готовит будущих офицеров. За это время из стен альма-матера вышло около 13 тысяч выпускников. Большинство из них выбрали именно военные вузы.