Жить с детства по уставу: с чего начинают военную карьеру курсанты Минского суворовского училища?

Новости Беларуси. В Минском суворовском училище подрастают будущие офицеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армейская альма-матер готовит профессиональных военных уже более 60 лет. За время обучения курсанты не только постигают азы воинской науки, но и учатся дисциплине и этикету.

Конкурс в суворовское училище ежегодно – высокий, как правило, не менее пяти человек на место. Поэтому в школе будущие курсанты начинают усердно готовиться. Нужно сдать математику, белорусский или русский язык и уложиться в нормативы по физической подготовке.

Никита Иваницкий, курсант Минского суворовского военного училища

Каждый из нас влюбляется в эту профессию, недаром мы сюда пришли.

Здесь все почти как в вооружённых силах, по расписанию – подъем в 7 утра, зарядка, завтрак, а после, учеба. Углубленное изучение иностранного языка, физики, математики. Есть – военные дисциплины. Нет – свободного времени.

Дмитрий Акула, курсант Минского суворовского военного училища:

Изучаем мы здесь военную подготовку, допризывную подготовку. В день у нас остается минут 20 свободного времени, потому что мы все время заняты.

Какой суворовец не мечтает стать начальником училища? Вот и полковник Александр Науменко почти 30 лет назад, решил стать таким же, как его командир.



Александр Науменко, начальник Минского суворовского военного училища:

Дети настоящего, кончено же, быстрее и увереннее шагают в жизнь. Уровень подготовки суворовцев вырос. Может сейчас в строю стоит будущий министр обороны.

Суворовцы физической и боевой подготовке в сумме уделяют более суток в неделю. Антон самый младший курсант во взводе, увлекается военной техникой и мечтает стать танкистом. В строю он смотрится явно ниже остальных.



Дмитрий Абрамов, курсант Минского суворовского военного училища:

В этом мое преимущество, я невысокого роста, в танкисты слишком высоких не берут.

За самоволку – наряды. В расположении садиться на кровать нельзя. Все как в армии. Александр Науменко:

Для обучения, воспитания подрастающего поколения, мы используем выезды в воинские части. Одним из основных мероприятий текущего года является учения «Запад 2017», суворовцы примут в них участие в качестве ознакомления и образцами вооружения и военной техники.

На протяжении всей учебы они изучают азы военного дела. Если на первом курсе им объясняют, что такое «строй» или «оружие» в теории, то на последних двух курсах: акцент учебы – огневая подготовка, и как правильно действовать в бою. Отсюда выпускаются командиры отделений курсантов военной академии, готовые выйти на полигон настоящих военных учений. В том числе и будущих под названием «Запад».