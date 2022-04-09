Жировичскую икону Божией Матери привезли на базу ОМОН в Минске

Новости Беларуси. Сотрудникам милиции, их семьям и коллегам предоставилась уникальная возможность прикоснуться к одной из самых почитаемых святынь страны – Жировичской иконе Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии светлого праздника Пасхи образ совершает своего рода путешествие по белорусским городам, чтобы любой желающий мог принять участие в молебене и приложиться к чудотворной иконе, попросить о благодати, защите и исцелении. 9 апреля одной из точек ее маршрута стала база ОМОН ГУВД Мингорисполкома, бойцы которой не понаслышке знают не только, что такое честь и отечество, но и вера.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я хотел бы выразить слова благодарности владыке Вениамину за эту возможность людям прикоснуться к святыне. Такие мероприятия очень важны для каждого человека, для каждого гражданина, для всех абсолютно людей. Вера в сердце должна быть у всех. Для сотрудников милиции – это важно особенно.