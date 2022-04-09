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Жировичскую икону Божией Матери привезли на базу ОМОН в Минске

09 апреля 2022 12:52
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Новости Беларуси. Сотрудникам милиции, их семьям и коллегам предоставилась уникальная возможность прикоснуться к одной из самых почитаемых святынь страны – Жировичской иконе Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жировичскую икону Божией Матери привезли на базу ОМОН в Минске-1

В преддверии светлого праздника Пасхи образ совершает своего рода путешествие по белорусским городам, чтобы любой желающий мог принять участие в молебене и приложиться к чудотворной иконе, попросить о благодати, защите и исцелении. 9 апреля одной из точек ее маршрута стала база ОМОН ГУВД Мингорисполкома, бойцы которой не понаслышке знают не только, что такое честь и отечество, но и вера.

Жировичскую икону Божией Матери привезли на базу ОМОН в Минске-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я хотел бы выразить слова благодарности владыке Вениамину за эту возможность людям прикоснуться к святыне. Такие мероприятия очень важны для каждого человека, для каждого гражданина, для всех абсолютно людей. Вера в сердце должна быть у всех. Для сотрудников милиции это важно особенно.

Жировичскую икону Божией Матери привезли на базу ОМОН в Минске-7

Жировичская икона Божией Матери считается чудотворной и входит в список ста самых значимых православных образов мира. Паломничество к ней не прекращается уже на протяжении нескольких столетий.

# Иконы # общество # Иван Кубраков # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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