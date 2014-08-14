Жильцы коммунальной квартиры в Минске жалуются на соседей

Иному соседу хочется построить отдельный дом, чтобы не быть с ним в соседях.

Сколько анекдотов создано про советский коммунальный быт! И практически все – недобрые. То жильцы льют керосин в чужой суп, то покидывают дохлых крыс под дверь. Какова же современная жизнь коммунальной квартире? Достаточно посмотреть в кино про советскую коммуналку, а потом зайти в современную — и почувствовать: никакой разницы. Семья Натальи Макуриной испытала на себе все коммунальные страсти.

Наталья Макурина:

Мы решили разменять 3-комнатную квартиру, думали на однокомнатную, но у нас не получилось, не хватило денег. Поэтому мы купили 2 комнаты на общей кухне в 4-комнатной квартире.

Тягостная и мучительная история семьи Макуриных началась после того, как муж Натальи, Александр, получил в наследство трёхкомнатную квартиру. По завещанию, квартира была разделена между Александром и его братом. На однокомнатную квартиру в центре Минска денег не хватало, а на окраине минчане не захотели, вот и купили две комнаты в коммуналке по ул. Козлова. Зато в центре столицы. Только вот с соседями дружеские отношения не сложились.

Наталья Макурина:

И пока мы там жить не можем и хотели сдавать 2 эти комнаты квартирантам. И я не знаю как быть, потому что наши соседи очень странная публика, они не дают ни нам сдавать, ни жить, потому что они себя так ведут, что жить невозможно.

По словам Натальи, её соседка Гос Анастасия, постоянно оскорбляет её супруга. Она даже подала на него иск в суд, якобы за попытку изнасилования её беременной дочери. В суде все обвинения были опровергнуты. Также Наталья утверждает, что все препятствия по заселению квартиранта со стороны соседки не законны, ведь у неё самой в комнате проживают незарегистрированные люди.

Наталья Макурина:

Людей здесь живёт, уже скоро шестеро будет, а когда мы покупали, здесь было трое. По документам здесь прописано трое людей. То есть сами соседи здесь устроили общежитие. Никого не выселишь, и они говорят, это не ваше дело, когда мы спрашиваем, у вас тут живут непрописанные люди, кто они? Мы обязаны оставаться вот так вот, и без денег, и жильё пустует, налоги не платятся. В общем вот так вот.

Наибольшее распространение коммунальные квартиры получили после революции 1917 года в ходе так называемых «уплотнений». Большевики принудительно отбирали жильё у богатых горожан и подселяли к ним в квартиру новых людей. Сейчас люди покупают комнату в коммуналке осознанно, не задумываясь, с какими трудностями им придётся столкнуться, что и произошло с семьей Макуриных.

Александр Макурин:

Даже ни чашки здесь нашей нет, потому что некуда ставить. Это называется наши 40%. Где они, 40%?

Сейчас семья проживает в личной квартире Натальи на ул. Плеханова. Вопрос о квартирантах в коммунальной квартире так и висит в воздухе. Для того чтобы сдать хотя бы одну комнату в наём, необходимо согласие второй собственницы квартиры, то есть соседки Анастасии, которая на редкость несговорчива.

Михаил Шкурдюк, адвокат:

В случае спора граждане, решающие сдать свою комнату, имеет право обратиться в суд, там изложить свои доводы. Другая сторона, если она возражает, должна привести свои доводы. Если гражданин, который хочет сдающий свою жилплощадь в наем не нарушает права и законные интересы другого собственника квартиры, то суд может вынести положительное решение.

Наталья уже подумывает о том, чтобы и вовсе продать эти несчастные две комнаты, только вот для начала, она хочет перевести их в нежилой фонд.

Михаил Шкурдюк, адвокат:

При продаже комнаты в коммунальной квартире собственник обязан предложить второму собственнику выкупить оставшуюся часть. В течение месяца второй владелец должен дать ответ. Если ответ отрицательный или он не отвечает на извещение, то другой гражданин может продать свою комнату.

В случае семьи Макуриных остаётся надеяться, что они всё-таки смогут перевести свои комнаты в нежилые помещения и продать их. А на вырученные деньги купить однокомнатную квартиру, хоть и в спальном районе, зато без знойных соседей. А вторая собственница будет жить в одной квартире, например с салоном красоты или парикмахерской.

Лично я бы на месте Натальи, в назидание таким несговорчивым соседям продал свою жилплощадь какой-нибудь многодетной шумной семье. Очень шумной. Очень многодетной. Пусть даже в убыток.