В пермском вузе прогремел взрыв: погибли двое

Во время проведения лабораторных исследований в Пермском политехническом университете произошла разгерметизация гидродинамического стенда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство территориальной безопасности региона.

В результате погибли мужчина и ребенок, еще три человека получили травмы и сейчас находятся в стабильном состоянии.

«Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний. <...> К сожалению, есть погибшие – мужчина с ребенком», – заявили в ведомстве.

По факту случившегося прокуратура начала проверку, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, ведется контроль за соблюдением требований безопасности.

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