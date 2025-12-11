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В Польше снесли памятник советским воинам

11 декабря 2025 11:21
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А вот власти Польши пытаются бороться с исторической памятью. В стране продолжается варварский снос мемориалов советским воинам. На этот раз жертвой стал обелиск красноармейцам в городе Машево на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше снесли памятник советским воинам-2

Памятная стела, которая простояла почти 80 лет, по решению местных властей была снесена одним движением ковша экскаватора. Памятник неоднократно подвергался вандальным атакам. Вначале с него сорвали  красную звезду. А теперь его и вовсе решили уничтожить. Отметим, что в Польше снесены практически все памятники советским солдатам. Из 560, зарегистрированных два года назад, уже разрушено 468.

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