В Польше снесли памятник советским воинам

А вот власти Польши пытаются бороться с исторической памятью. В стране продолжается варварский снос мемориалов советским воинам. На этот раз жертвой стал обелиск красноармейцам в городе Машево на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятная стела, которая простояла почти 80 лет, по решению местных властей была снесена одним движением ковша экскаватора. Памятник неоднократно подвергался вандальным атакам. Вначале с него сорвали красную звезду. А теперь его и вовсе решили уничтожить. Отметим, что в Польше снесены практически все памятники советским солдатам. Из 560, зарегистрированных два года назад, уже разрушено 468.