Власти Литвы отказались компенсировать перевозчикам убытки

Литовские власти отказываются нести ответственность за последствия своих решений. Премьер-министр страны Инга Ругинене заявила, что компенсации перевозчикам из-за застрявших в Беларуси грузовиков не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так глава правительства отреагировала на масштабный протест, организованный транспортными компаниями. Накануне они перекрыли центр Вильнюса, требуя от властей вернуть застрявшие на белорусской территории фуры.

Инга Ругинене, премьер-министр Литвы:

Правительство не будет компенсировать перевозчикам убытки, понесенные в результате задержаний грузовиков в Беларуси. Это не мешает перевозчикам продолжать довольно интенсивно перемещаться как в Беларусь, так и из Беларуси. Ряд грузовиков, которые, по утверждению Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы задержаны в Беларуси, снова работают на трансграничных маршрутах.

По словам литовского премьер-министра, Вильнюс сделал все для решения проблемы. Напомним, ранее госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог с белорусской стороной на политическом уровне.