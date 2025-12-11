Прямой эфир

Власти Литвы отказались компенсировать перевозчикам убытки

11 декабря 2025 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литовские власти отказываются нести ответственность за последствия своих решений. Премьер-министр страны Инга Ругинене заявила, что компенсации перевозчикам из-за застрявших в Беларуси грузовиков не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Литвы отказались компенсировать перевозчикам убытки-2

Так глава правительства отреагировала на масштабный протест, организованный транспортными компаниями. Накануне они перекрыли центр Вильнюса, требуя от властей вернуть застрявшие на белорусской территории фуры. 

Власти Литвы отказались компенсировать перевозчикам убытки-4

Инга Ругинене, премьер-министр Литвы:
Правительство не будет компенсировать перевозчикам убытки, понесенные в результате задержаний грузовиков в Беларуси. Это не мешает перевозчикам продолжать довольно интенсивно перемещаться как в Беларусь, так и из Беларуси. Ряд грузовиков, которые, по утверждению Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы задержаны в Беларуси, снова работают на трансграничных маршрутах. 

По словам литовского премьер-министра, Вильнюс сделал все для решения проблемы. Напомним, ранее госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог с белорусской стороной на политическом уровне.

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: Путин и Уиткофф устранили недопонимания между РФ и США
11 декабря 2025 11:15

Лавров: Путин и Уиткофф устранили недопонимания между РФ и США

Силы ПВО РФ сбили 287 украинских беспилотников за ночь
11 декабря 2025 09:39

Силы ПВО РФ сбили 287 украинских беспилотников за ночь

США представили Европе план по РФ и Украине после конфликта – WSJ
11 декабря 2025 09:24

США представили Европе план по РФ и Украине после конфликта – WSJ