Женщин года выберут в Беларуси

О проведении такого республиканского конкурса объявил Белорусский союз женщин. Он будет длиться на протяжении нынешнего года. Итоги конкурса объявят к 8 Марта 2009-го. Компетентное жюри определит по три лучших конкурсантки в каждой группе. Номинаций будет пять: "За лидерство и успешное руководство", "За активную общественную деятельность", "За достижения в воспитании детей", "За благотворительность и милосердие", "За женское мужество".



По мнению организаторов, конкурс позволит рассказать о лучших женщинах Беларуси, показать их роль в современном обществе, в воспитании детей, укреплении семьи и здоровье нации.