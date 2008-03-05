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В Брестском речном порту открыт сезон навигации

05 марта 2008 19:05
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Ранняя весна стала поводом для пуска кораблей на две недели раньше срока. К работе уже приступили буксирный теплоход, земснаряд, эксплуатируются четыре баржи. Техническое состояние теплоходов и барж позволяет речникам вести навигацию круглый год. Все будет зависеть только от погоды. Пока же грузоперевозки планируют совершать до ноября.

Первыми рейсами сотрудники водного транспорта уже перевезли 15 тысяч тонн песка. Этим материалом порт обеспечивает все стройплощадки области.

Большую навигацию планируют открыть в апреле, когда полным ходом развернется транспортировка щебня. В мае - первых пассажиров примет прогулочный пароход "Гродно".
# общество

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