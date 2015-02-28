Железнодорожный вокзал и привокзальная площадь в Минске: от соснового бора в 19 веке до мирового признания в 21-м

Еще в середине XIX века на месте нынешней Привокзальной площади стоял сосновый бор, а белорусские повстанцы под предводительством Калиновского сражались с войсками Российской империи. В 1870-е годы здесь открывается Либаво-Роменская железная дорога и с тех пор жизнь тогдашнего Менска кардинально меняется.

Если в 1860 году в городе жило 27 тысяч жителей, то, согласно переписи 1897 года, количество минчан приближалось к сотне тысяч. Главная точка города – Виленский вокзал.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

Только в 1870-е появляется первое здание вокзала. Оно было деревянным. Просуществовало здание вокзала недолго – всего 20 лет. И в конце XIX века появляется новое здание – каменное. Как видите, было довольно красивое, импозантное, украшено двумя шпилеобразными башнями. Композиция была классическая, то есть по центру находился операционный зал и по бокам – два зала ожидания. Уже тогда прослеживалась идея о башнях как въездных воротах города.

Чуть дальше на одной линии с вокзалом стояла церковь железнодорожников. Стиль этого ансамбля был весьма специфический, зачастую называемый в литературе как «кирпичный». Он был достаточно распространен в Беларуси и причудливым образом сочетал в себе черты эклектики, модерна, народного зодчества и местного декора.

Перед Великой Отечественной войной Виленский вокзал подвергся серьезной реконструкции и стал настоящим памятником неоклассицизма.

Более привычные для нас очертания Привокзальная площадь начала приобретать после войны. Было отстроено пострадавшее от бомбежек здание вокзала. Бывшую Виленскую площадь проектировали въездной не только для Минска, но и для всей БССР.

На «историческом» подъеме благодаря археологической находке древнего замчища на Немиге задумали мифические въездные ворота. Ими стали две 11-этажные башни по проекту ленинградского ученого Бориса Рубаненко.

За ними расположился целый квартал, невиданная доселе роскошь – первый микрорайон Европы со своим жильем, кофейнями, магазинами, ресторанами, мастерскими и администрацией.

Последний штрих на советской Привокзальной площади был нанесен постройкой пригородного вокзала. Здание возникло в 1955 году. Его точно проработанные детали были привязаны к уже восстановленному зданию центрального вокзала. Был даже повторен ритм полуциркульных окон и частота пилястр.

Вдоль улицы Бобруйской расположился настоящий пешеходный бульвар, куда более широкий и длинный, чем сейчас, а по центру площади ходили трамваи.

Нынешний автовокзал «Центральный» рядом с железнодорожным – советское наследие. Только в те годы спрос на междугородние автобусы был гораздо выше.

После открытия метрополитена Привокзальная площадь стала настоящим центром транспортных путей всей Беларуси. Виленский вокзал просуществовал в ансамбле площади 100 лет и был снесен, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

В 1991 году состоялся снос, так как здание было в аварийном состоянии и его невозможно было реконструировать. Изначально проект поручили сделать архитекторам из Москвы. Но проект не понравился, поскольку Минск не был выделен как столица, а рассматривался как один из многих городов. Поэтому следующие проекты поручили сделать белорусским архитекторам. Здание вокзала в то время было построено очень современным и продуманным. Таким образом, что позже завоевывало признание независимых экспертов из разных стран. Наш вокзал неоднократно признавался одним из самых удобных в Европе.