Жатва-2025 набирает обороты! Пообщались с аграриями Минской области о ходе уборочной

Жатва-2025 с каждым днем набирает ход. К работам подключились аграрии Минской области. В 2025 году под уборку отведено свыше 470 тысяч гектаров. Из них большую часть занимают зерновые культуры. Задействуют свыше 1,5 тысячи комбайнов. Какие задачи на уборочную кампанию в этом году и кто уже в лидерах? Рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

На фоне терриконов по золотистому полю идут комбайны. Метр за метром убирают урожай 2025 года. Это территория хозяйства «Краснодворцы». Ежегодно здесь получают большой намолот. Амбициозные планы есть и на этот сезон.

Дмитрий Засимович, директор сельхозпредприятия «Краснодворцы»: Хозяйство было основано более 90 лет назад. Направление у нас молочное животноводство, поэтому 80 % выручки от молока. Естественно, мы садим и зерновые культуры, и побочная продукция получена от животноводства, от выращивания мяса КРС. С 1 января 2025 года нам присоединили хозяйство ОАО «Горняк» с целью дальнейшего развития и укрепления материально-технической базы, увеличилась вдвое наша площадь, она уже составляет 11 700 гектар сельхозугодий.

Общая площадь зерновых и зернобобовых культур в Солигорском районе составляет более 18 000 гектаров. Собрать урожай с полей площадью более 4 000 гектаров – задача «Краснодворцев». Объем немаленький, поэтому, не теряя ни минуты, сразу за работу.

Дмитрий Засимович:

Сегодня самый большой план уборки зерновых в Солигорском районе – это чуть более 3 000 гектаров – озимые зерновые, 1 100 уборки озимого рапса. Это самые большие объемы уборки в Солигорском районе, при этом рассчитано, что получим максимальный урожай в Солигорском районе, на это все нацелено. В прошлом году мы тоже были лидерами в Солигорском районе по намолоту, по валовому сбору, по урожайности. И в этом году ставим себе такие планки.

Ставку в хозяйстве делают на пшеницу. Востребованную и урожайную культуру здесь выращивают на территории 1 700 гектаров. Но пока золото полей еще дозревает, местные аграрии собирают ячмень.