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Жатва-2025 набирает обороты! Пообщались с аграриями Минской области о ходе уборочной

23 июля 2025 13:44
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Жатва-2025 с каждым днем набирает ход. К работам подключились аграрии Минской области. В 2025 году под уборку отведено свыше 470 тысяч гектаров. Из них большую часть занимают зерновые культуры. Задействуют свыше 1,5  тысячи комбайнов. Какие задачи на уборочную кампанию в этом году и кто уже в лидерах? Рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Жатва-2025 набирает обороты! Пообщались с аграриями Минской области о ходе уборочной -2

На фоне терриконов по золотистому полю идут комбайны. Метр за метром убирают урожай 2025 года. Это территория хозяйства «Краснодворцы». Ежегодно здесь получают большой намолот. Амбициозные планы есть и на этот сезон.

Жатва-2025 набирает обороты! Пообщались с аграриями Минской области о ходе уборочной -4

Дмитрий Засимович, директор сельхозпредприятия «Краснодворцы»:
Хозяйство было основано более 90 лет назад. Направление у нас молочное животноводство, поэтому 80 % выручки от молока. Естественно, мы садим и зерновые культуры, и побочная продукция получена от животноводства, от выращивания мяса КРС. С 1 января 2025 года нам присоединили хозяйство ОАО «Горняк» с целью дальнейшего развития и укрепления материально-технической базы, увеличилась вдвое наша площадь, она уже составляет 11 700 гектар сельхозугодий.

Жатва-2025 набирает обороты! Пообщались с аграриями Минской области о ходе уборочной -6

Общая площадь зерновых и зернобобовых культур в Солигорском районе составляет более 18 000 гектаров. Собрать урожай с полей площадью более 4 000 гектаров – задача «Краснодворцев». Объем немаленький, поэтому, не теряя ни минуты, сразу за работу.

Жатва-2025 набирает обороты! Пообщались с аграриями Минской области о ходе уборочной -8

Дмитрий Засимович: 
Сегодня самый большой план уборки зерновых в Солигорском районе – это чуть более 3 000 гектаров – озимые зерновые, 1 100 уборки озимого рапса. Это самые большие объемы уборки в Солигорском районе, при этом рассчитано, что получим максимальный урожай в Солигорском районе, на это все нацелено. В прошлом году мы тоже были лидерами в Солигорском районе по намолоту, по валовому сбору, по урожайности. И в этом году ставим себе такие планки.

Ставку в хозяйстве делают на пшеницу. Востребованную и урожайную культуру здесь выращивают на территории 1 700 гектаров. Но пока золото полей еще дозревает, местные аграрии собирают ячмень.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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