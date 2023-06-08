Жара не помеха! Как витебские аграрии справляются с засухой при заготовке кормов?

Новости Беларуси. В Беларуси скошено 60 процентов трав. Темпы заготовки кормов в два раза опережают прошлогодние. Но агрометеорологическая обстановка остается сложной ввиду длительного отсутствия дождей. Это негативно сказывается на состоянии и развитии растений. В ряде регионов пришлось идти на незапланированные накануне агросезона меры. Тем не менее заготовка кормов идет полным ходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

По наблюдениям синоптиков, май 2023 года стал самым засушливым за последние 78 лет. Слабые травяные всходы сразу же насторожили опытных аграриев. Тогда решение приняли незамедлительно – перезалужить. Только в «Сущево-Агро» это почти 600 гектаров.

В идеале здесь сегодня должна идти кормозаготовительная техника, но заедет сюда только в августе-сентябре. В середине мая этот участок засеяли райграсом. Культура однолетняя. То количество зеленой массы, что недоберут во время укоса, рассчитывают дополнить этим злаком.

Видим, что очень хорошие всходы, очень хорошо наша трава сегодня взошла. И так понимаем, что к концу августа мы уже будем с кормами.

«Сущево-Агро» – сельхозорганизация с животноводческим профилем. Заготовить корма на предстоящий сезон здесь надо для более чем двухтысячного стада. Потому техника в полях с шести часов утра и до вечера.

Александр Филиппов работает на отвозке зеленой массы. За смену успевает сделать до 10 рейсов. На предприятии он один из молодых сотрудников. Пришел сюда около года назад. Техника не подводит. А что еще надо в разгар агросезона.

Александр Филиппов, механизатор сельхозпредприятия «Сущево-Агро»:

Стараемся как можно больше сделать, чтобы успеть все в сроки. Организовано все, как положено. Работаю по душе больше. Изначально еще, когда катался маленьким на тракторе, тянуло в эту сферу. В Витебской области нужно заготовить более миллиона тонн кормовых единиц: сено, сенаж и силос. По стране цифра превышает девять миллионов.

Михаил Демидов, директор сельхозпредприятия «Сущево-Агро»:

На сегодняшний день та фаза, которая имеется по питательности, ее надо срочно убирать. Чем сегодня получим качественные питательные корма в общественном животноводстве, завтра будет лучше и для молодняка и для дойного стада. На следующей неделе мы завершим. Отряд у нас большой. В этом направлении все люди понимают меру ответственности.