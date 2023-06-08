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Жара не помеха! Как витебские аграрии справляются с засухой при заготовке кормов?

08 июня 2023 18:02
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Новости Беларуси. В Беларуси скошено 60 процентов трав. Темпы заготовки кормов в два раза опережают прошлогодние. Но агрометеорологическая обстановка остается сложной ввиду длительного отсутствия дождей. Это негативно сказывается на состоянии и развитии растений. В ряде регионов пришлось идти на незапланированные накануне агросезона меры. Тем не менее заготовка кормов идет полным ходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тему продолжит Виктор Пралич.

Жара не помеха! Как витебские аграрии справляются с засухой при заготовке кормов?-1

Виктор Пралич, корреспондент:
По наблюдениям синоптиков, май 2023 года стал самым засушливым за последние 78 лет. Слабые травяные всходы сразу же насторожили опытных аграриев. Тогда решение приняли незамедлительно – перезалужить. Только в «Сущево-Агро» это почти 600 гектаров.

Жара не помеха! Как витебские аграрии справляются с засухой при заготовке кормов?-4

В идеале здесь сегодня должна идти кормозаготовительная техника, но заедет сюда только в августе-сентябре. В середине мая этот участок засеяли райграсом. Культура однолетняя. То количество зеленой массы, что недоберут во время укоса, рассчитывают дополнить этим злаком.

Жара не помеха! Как витебские аграрии справляются с засухой при заготовке кормов?-7

Видим, что очень хорошие всходы, очень хорошо наша трава сегодня взошла. И так понимаем, что к концу августа мы уже будем с кормами.

Жара не помеха! Как витебские аграрии справляются с засухой при заготовке кормов?-10

«Сущево-Агро» – сельхозорганизация с животноводческим профилем. Заготовить корма на предстоящий сезон здесь надо для более чем двухтысячного стада. Потому техника в полях с шести часов утра и до вечера.
Александр Филиппов работает на отвозке зеленой массы. За смену успевает сделать до 10 рейсов. На предприятии он один из молодых сотрудников. Пришел сюда около года назад. Техника не подводит. А что еще надо в разгар агросезона.

Жара не помеха! Как витебские аграрии справляются с засухой при заготовке кормов?-13

Александр Филиппов, механизатор сельхозпредприятия «Сущево-Агро»:
Стараемся как можно больше сделать, чтобы успеть все в сроки. Организовано все, как положено. Работаю по душе больше. Изначально еще, когда катался маленьким на тракторе, тянуло в эту сферу.

В Витебской области нужно заготовить более миллиона тонн кормовых единиц: сено, сенаж и силос. По стране цифра превышает девять миллионов.

Жара не помеха! Как витебские аграрии справляются с засухой при заготовке кормов?-16

Михаил Демидов, директор сельхозпредприятия «Сущево-Агро»:
На сегодняшний день та фаза, которая имеется по питательности, ее надо срочно убирать. Чем сегодня получим качественные питательные корма в общественном животноводстве, завтра будет лучше и для молодняка и для дойного стада. На следующей неделе мы завершим. Отряд у нас большой. В этом направлении все люди понимают меру ответственности.

Жара не помеха! Как витебские аграрии справляются с засухой при заготовке кормов?-19

Несмотря на то, что впереди еще второй и третий укосы, аграрии нацелены максимально заполнить траншеи со стартового выхода в поля.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Виктор Пралич # Михаил Демидов # Новости Витебска и Витебской области

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