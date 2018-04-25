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Жан-Филипп Бозуль в Минске: «В рамках диалога сможем понять все особенности вашей системы местного самоуправления»

25 апреля 2018 14:42
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Новости Беларуси. Международная конференция по вопросам местного самоуправления пройдет в Минске. Детали предстоящего форума обсуждали 25 апреля в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан-Филипп Бозуль в Минске: «В рамках диалога сможем понять все особенности вашей системы местного самоуправления»-1

На переговоры в белорусскую столицу прибыл директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Жан-Филипп Бозуль. В работе органов местного самоуправления Беларуси и европейских государств немало отличий. Например, в Европе их роль несколько выше. Поэтому экспертам будет, что обсудить.

Жан-Филипп Бозуль в Минске: «В рамках диалога сможем понять все особенности вашей системы местного самоуправления»-4

Жан-Филипп Бозуль, директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:
В Совет Европы входит, как вы знаете, 47 государств. Их объединяет хартия местного самоуправления. И принципом данной хартии является принцип разнообразия. Что касается Беларуси, в рамках диалога, обмена опытом мы сможем понять все отличия и особенности вашей системы местного самоуправления.

# общество # Европейский союз # Фотофакт # Жан-Филипп Бозуль

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