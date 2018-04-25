Жан-Филипп Бозуль в Минске: «В рамках диалога сможем понять все особенности вашей системы местного самоуправления»

Новости Беларуси. Международная конференция по вопросам местного самоуправления пройдет в Минске. Детали предстоящего форума обсуждали 25 апреля в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На переговоры в белорусскую столицу прибыл директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Жан-Филипп Бозуль. В работе органов местного самоуправления Беларуси и европейских государств немало отличий. Например, в Европе их роль несколько выше. Поэтому экспертам будет, что обсудить.