Жан-Филипп Бозуль в Минске: «В рамках диалога сможем понять все особенности вашей системы местного самоуправления»

Новости Беларуси. Международная конференция по вопросам местного самоуправления пройдет в Минске. Детали предстоящего форума обсуждали 25 апреля в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Международная конференция по вопросам местного самоуправления пройдет в Минске. Детали предстоящего форума обсуждали 25 апреля в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На переговоры в белорусскую столицу прибыл директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Жан-Филипп Бозуль. В работе органов местного самоуправления Беларуси и европейских государств немало отличий. Например, в Европе их роль несколько выше. Поэтому экспертам будет, что обсудить.
Жан-Филипп Бозуль, директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:
В Совет Европы входит, как вы знаете, 47 государств. Их объединяет хартия местного самоуправления. И принципом данной хартии является принцип разнообразия. Что касается Беларуси, в рамках диалога, обмена опытом мы сможем понять все отличия и особенности вашей системы местного самоуправления.