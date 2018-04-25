Эффективность оценят в 2019. В Минском районе продолжается ремонт дорог местного назначения
Новости Беларуси. Привести в порядок. На Минщине продолжают модернизацию и строительство дорог местного назначения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обратить на это внимание, в частности поручил глава государства, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
К 2020 году асфальтобетонное покрытие приведут в надлежащее состояние. Изменятся пути, которые связывают областные и районные центры. Обещают привести в порядок и подъезды к небольшим населенным пунктам.
Андрей Довгилевич, заместитель начальника ДРСУ-169:
У нас на балансе есть порядка 540 километров гравийных и грунтовых автомобильных дорог. В первую очередь мы отрабатываем сразу главные дороги, где осуществляется маршрутное движение транспортных средств. Затем переходим на автодороги, которые являются транзитными между населенными пунктами, в которых есть учебные заведения, больницы, промышленные предприятия. А потом выходим отрабатывать дороги, которые являются подъездными к населенным пунктам и садовым товариществам.
Деньги для ремонта необходимо найти в местном бюджете. Определили ответственных и необходимые объемы. Эффективность оценят в 2019 году.