Минчане, поддавшись на уговоры распространителей фильтров для воды, заключили договор с фирмой, о чем вскоре сильно пожалели

Этих людей нигде, никогда и никто не ждет. Перед ними пытаются захлопнуть двери и боятся слушать, но они все равно периодически возникают словно черт из табакерки. И что удивительно, уже через несколько мгновений мы начинаем видеть в них ангелов-спасителей. Спасителей-распространителей. Их способности втираться в доверие позавидуют адепты всех религиозных направлений. Товар, который еще вчера стоял в списке нужных вещей во второй сотне, вдруг появляется в вашей квартире, причем за совершенно немыслимые деньги. Пылесосы, чудо-снадобья, супер–посуда, одеяла и подушки, фильтры. Список бесконечен. Как и человеческая наивность.

Александр Майсинович:

Ко мне пришел представитель фирмы и стал проводить презентацию. Попросил показать воду, какую я употребляю, принес приборы, которые измеряют уровень загрязненности воды, потом катод, анод.

Александр не сразу согласился на уговоры менеджера установить в квартире «спасительный» фильтр. Здоровье, безусловно, бесценно, но ведь и 13 млн. не по реке приплыли. Но сотрудника фирмы упорство клиента только раззадоривало.

Александр Майсинович:

Она практически каждый месяц приходила и проверяла эту воду. И в каждой воде, которую я употреблял, также были примеси. И все-таки потом я не выдержал и согласился.

Стороны разошлись, довольные друг другом. Но ненадолго. Через месяц в квартире Александра случился потоп. Что-то в фильтре лопнуло или треснуло, и чистейшая фильтрованная вода устремилась на пол. Со всеми вытекающими последствиями. Мужчина немедленно связался с представителем фирмы и изложил проблему. Александру посочувствовали и попросили никуда не обращаться. Даже в ЖЭС. Мол, все компенсируем, останетесь довольны. Ждите.

Александр Майсинович:

Жду я целый день — никого нет. Звоню в конце дня.

— Когда ко мне приедете?

Она говорит: «А чего приезжать? Мы вчера были, там все хорошо было».

— А как же оценочная комиссия?

Она отвечает: «Александр Анатольевич, какая комиссия? Откуда вы ее взяли? У вас там ведро водички протекло — квартиру помыли».

Александр понял, что дело пахнет керосином и обратился в общество по защите прав потребителей. Юристы захотели посмотреть акт о залитии. Последнего у Александра не было, ведь в фирме слезно просили ни с кем не связываться.

Денис Закревский, исполняющий обязанности главного инженера ЖЭС №17:

Акт о залитии составляется день в день. То есть вас залило — вы сразу подаете заявку. Дали заявку — выходят специалисты. Если же жилец подал заявку через определенное количество дней, то найти причину уже не получится.

Похоже, что предусмотрительное иностранное предприятие не впервые оказывается в подобной ситуации, потому что сотрудники четко знают, куда именно направить или не направить покупателя в случае форс-мажора. Но и Александр оказался не лыком шит, ибо подал исковое заявление в суд. Но даже тогда мужчину пытались «обрабатывать».

Вердикт судьи — фирма виновна и обязана выплатить потребителю порядка 13 млн. рублей.

Александр оказался не единственным обратившимся к нам клиентом этой фирмы.

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

На горячую линию нашего общественного объединения «Защита потребителей» очень часто поступают звонки с претензиями по поводу заключения договоров на приобретение фильтров для воды. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем потребителям, к которым приходят на дом заключать такие договоры, чтобы они были очень внимательны. Чтобы внимательно читали и обращали внимание на все подробности данного договора, поскольку есть часть потребителей, которая оплачивает стоимость, при том очень довольно дорогую стоимость этого фильтра, сразу самостоятельно, некоторые обращаются за кредитом в банк. Такие договоры очень сложно расторгать. Поэтому, если потребитель не уверен в чем-то, лучше проконсультироваться у юриста.

А нам хотелось бы снова напомнить — вся вода в Минске соответствует нормам и стандартам. Она без кипячения и фильтрации абсолютно пригодна для питья. А если вы все-таки решили установить себе фильтр для очистки воды, наш совет — обратитесь для начала в аккредитованную лабораторию, где за невысокую плату вам проведут анализ воды, а потом вы уже решите, стоит ее очищать от естественных солей с помощью фильтрации или нет. В общем, прежде чем фильтровать воду, отфильтруйте свои мысли.