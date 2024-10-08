Медицинская помощь на селе – в Минской области отремонтируют около 30 учреждений за 2024-й

Качество медицинской помощи на особом контроле государства. Сельские учреждения постоянно обновляются, пополняются оборудованием, а также молодыми кадрами. Только в Минской области в 2024 году отремонтируют порядка 30 структурных подразделений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На это выделено 1,5 миллиона рублей.

За плечами Натальи Янковской 16-летний стаж. В Боровской амбулатории работает помощником врача. С удовольствием оказывает помощь людям. Как малышам, так и взрослым. В день принимает около 20 пациентов. Приходят к Наталье не только за медицинской помощью, но и за добрым словом. Ведь на селе это человек уважаемый.

Наталья Янковская, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи Боровской врачебной амбулатории: Необходимо, чтобы доктор был на селе, чтобы максимально люди могли пройти тут какие-то исследования, потому что не у каждого есть возможность заехать в город. А тут всегда можно прийти при необходимости. И анализы мы здесь забираем.

В настоящее время в Дзержинском районе 3 врачебные амбулатории, 12 ФАПов и 4 участковые больницы. Большое внимание уделяется своевременному обновлению медицинского оснащения, оборудования и кадровому вопросу. Укомплектованность специалистами по сельским лечебным учреждениям составляет более 94 %

Ольга Шведова, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Дзержинской центральной районной больницы:

Ремонты проводятся постоянно по необходимости. В этом году текущие ремонты – покраска, где-то замена линолеума, замена мебели. Закуплены новые дефибрилляторы, электрокардиографы, тонометры для измерения внутриглазного давления.

В боровской врачебной амбулатории оборудуют кабинет для физиотерапевтических процедур. Закупят оборудование и обучат для этого специалиста. Всего в Минской области в 2024 году отремонтируют порядка 30 учреждений. Ведь уровень медицинской помощи на селе – принципиальный вопрос, который постоянно на контроле.