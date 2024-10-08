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Аист не мог улететь на зимовку из-за травмы и гулял по Солигорску – его уже выхаживают специалисты

08 октября 2024 15:08
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В Солигорске спасли аиста, который не улетел на зимовку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, недавно в социальных сетях набрал популярность ролик с птицей, которая несколько дней находилась на одной из улиц райцентра.

Аист не мог улететь на зимовку из-за травмы и гулял по Солигорску – его уже выхаживают специалисты-2

Ее заметили местные жители. Обычно аисты улетают в теплые края еще в начале сентября, а эта птица почему-то задержалась. Некоторый период сердобольные солигорчане подкармливали аиста. Потом присоединились орнитологи. Они и обнаружили у птенца вывих крыла. Сейчас аист находится в приюте для диких птиц и животных под Осиповичами для дальнейшей реабилитации.

Аист не мог улететь на зимовку из-за травмы и гулял по Солигорску – его уже выхаживают специалисты-4

Андрей Каминский, начальник Солигорской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Принято решение о ее временном содержании с дальнейшим выпуском в естественную среду обитания. Вопрос содержания предусмотрен на законодательном уровне в рамках передачи юридическим лицам, либо даже физическим лицам при наличии определенных условий. Период реабилитации будет естественный и в зимний период. Я думаю, уже в весенний период будет выпущен в окружающую среду.

Аист не мог улететь на зимовку из-за травмы и гулял по Солигорску – его уже выхаживают специалисты-6

Отметим, оказывать помощь аистам нужно только в том случае, если у птицы видны внешние травмы. К тому же, самостоятельно забрать дикое животное домой нельзя – за это предусмотрена административная ответственность. Следует обратиться в службу МЧС или органы МВД.

# Птицы Беларуси # Андрей Каминский

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