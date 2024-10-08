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Бал золотого возраста. Как любовь к музыке объединяет поколения?

08 октября 2024 16:06
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Любимые мелодии, сказочные наряды и танцевальная программа. Дворец Культуры собрал активных людей золотого возраста на бал. Все они представители центров социального обслуживания населения и просто любители провести время с пользой и удовольствием. Коллективы представили танцы разных направлений. Но это было не соревнование, а настоящий праздник талантов. Участники готовились к мероприятию не одну неделю. Важно было отрепетировать номера и подобрать наряды. Но волнения не было – атмосфера душевная. 

Бал золотого возраста. Как любовь к музыке объединяет поколения?-2

Людмила Дицевич, участница танцевального феста:
Для мяне танцаваць – гэта як дыхаць, разумееце? Гэта мае дыханне, гэта мае жыццё, гэта мая радасць, гэта мая весялосць. Я сустрэла столькі партнёраў! Хлопчыкі маладзенькія нас запрашалі. І так прыемна было адчуць гэтую моладзевую, маладзецкую энергію танца. А яны такія галантныя. А мне 70 гадоў, і я з імі маладзею. Новыя людзі, новыя танцы і разам з тым у нас рэпертуар быў такі вось наш, з 70-х гадоў, з 80-х гадоў. Вы ведаеце, такая радасць. 

Бал золотого возраста. Как любовь к музыке объединяет поколения?-4

После основной программы гостей ожидала вечеринка и фуршет. Многие даже успели познакомиться с новыми людьми и пообщаться. Билет при себе иметь было не столь важно, главное – хорошее настроение и любовь к музыке.

Подробнее в видео.

# Танцы # Алина Трус

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