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«Здесь очень много молодёжи креативной, интересной, творческой». Могилёв официально получил статус молодёжной столицы Беларуси 2018 года

09 февраля 2018 07:21
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Новости Беларуси. Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь очень много молодёжи креативной, интересной, творческой». Могилёв официально получил статус молодёжной столицы Беларуси 2018 года-1

Город на Днепре выдержал серьезную конкуренцию в конкурсе, благодаря достижениям своих студентов и школьников на республиканском и международном уровнях, а также хорошо развитому движению студенческих отрядов.

«Здесь очень много молодёжи креативной, интересной, творческой». Могилёв официально получил статус молодёжной столицы Беларуси 2018 года-4

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Здесь очень много молодежи – молодежи креативной, интересной, творческой, которая сегодня через систему образования, через систему допобразования, через систему творческих вакаций реализует ту глобальную часть государственной молодежной политики, которая прописана и в законодательстве, и в наших программах.

На торжественную церемонию в областной центр приехали гости со всех регионов страны. Им показали всё, чем гордится могилевская молодежь – идеи и проекты, многие из которых уже реализуются. Календарь мероприятий в Могилеве насыщен: фестиваль студенческих отрядов, форум любительского театрального искусства, молодежный парламентский форум Беларуси и России и многое другое.

# общество # Игорь Карпенко # Молодежные фестивали # Фотофакт

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