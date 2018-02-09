«Здесь очень много молодёжи креативной, интересной, творческой». Могилёв официально получил статус молодёжной столицы Беларуси 2018 года

Город на Днепре выдержал серьезную конкуренцию в конкурсе, благодаря достижениям своих студентов и школьников на республиканском и международном уровнях, а также хорошо развитому движению студенческих отрядов.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Здесь очень много молодежи – молодежи креативной, интересной, творческой, которая сегодня через систему образования, через систему допобразования, через систему творческих вакаций реализует ту глобальную часть государственной молодежной политики, которая прописана и в законодательстве, и в наших программах.

На торжественную церемонию в областной центр приехали гости со всех регионов страны. Им показали всё, чем гордится могилевская молодежь – идеи и проекты, многие из которых уже реализуются. Календарь мероприятий в Могилеве насыщен: фестиваль студенческих отрядов, форум любительского театрального искусства, молодежный парламентский форум Беларуси и России и многое другое.