Жертвами продолжительных муссонных дождей и паводков в Пакистане стали 104 человека, по меньшей мере 200 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несчастные случаи зафиксированы в различных регионах страны. Только за одни сутки погибли 6 человек и 15 получили ранения. Власти объявили предупреждение о новых дождях в ближайшие дни и призвали жителей, особенно низинных и уязвимых районов, принять меры предосторожности. Спасательные работы и ликвидация последствий стихийных бедствий продолжаются в наиболее пострадавших регионах.