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Жертвами продолжительных муссонных дождей и паводков в Пакистане стали 104 человека

14 июля 2025 08:14
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Жертвами продолжительных муссонных дождей и паводков в Пакистане стали 104 человека, по меньшей мере 200 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами продолжительных муссонных дождей и паводков в Пакистане стали 104 человека-2

Несчастные случаи зафиксированы в различных регионах страны. Только за одни сутки погибли 6 человек и 15 получили ранения. Власти объявили предупреждение о новых дождях в ближайшие дни и призвали жителей, особенно низинных и уязвимых районов, принять меры предосторожности. Спасательные работы и ликвидация последствий стихийных бедствий продолжаются в наиболее пострадавших регионах. 

# Наводнение

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