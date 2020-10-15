Здесь 500 литров воды и 50 литров пенообразователя. А вы знали, что лежит в пожарной машине?

Юлия Пашкевич, корреспондент:

23-я пожарная аварийно-спасательная часть города Минска. Зона ответственности – Масюковщина, Каменная Горка, плюс Минский район, население – более 100 тысяч человек. Сегодня мы здесь, чтобы не только показать, но и рассказать вам, как работают в МЧС.

Обычно утро пожарных начинается с тренировки. Полигон для практических занятий находится прямо в части. Движения доводят до автоматизма – это важно во время реальной тревоги.

Роман Окуневич, заместитель начальника ПАСЧ-23:

Чаще всего пожары происходят в жилом фонде. Основная причина – неосторожное обращение с огнем, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. В среднем выездов за день 1-2. Наша часть непосредственно выезжает еще на область, но и не редки случаи, когда выездов бывает и 5, и 6.

Зачастую на то, чтобы сориентироваться в ситуации и понять, как на деле использовать весь арсенал техники, у спасателей считанные мгновения. Поэтому необходимо, как свои 5 пальцев, знать для чего какой автомобиль и какое в нем снаряжение. Роман Окуневич:

Данный автомобиль – это автомобиль быстрого реагирования. Здесь 500 литров воды и 50 литров пенообразователя. В нем имеется специальное оборудование. В данном отсеке мы можем видеть электролебедку, тепловую пушку, пневматические подушки, которые помогают в случаях каких-либо ЧС, при завалах приподнять необходимую нам конструкцию для того, чтобы обеспечить быстрый доступ.

Бензорез – для резки каких-либо каменных, бетонных конструкций, также металлических. Здесь у нас имеется ствол высокого давления, который позволяет нам прибивать возгорание. Также емкость пенообразователя, которая позволяет нам в случае необходимости подать пену.

Далее в этом отсеке имеется шанцевый инструмент для наших пожарных. Визитная карточка нашего подразделения – тут располагается аккумуляторное оборудование, которое позволяет нам более быстро осуществлять какие-либо действия, т. к. это сокращает время, потому что оно аккумуляторное и более легкое.

Но и это еще не все. Помимо автомобилей быстрого реагирования, на базе подразделения есть и специальная техника, которая предназначена для работ на высоте. Роман Окуневич:

Это автоколенчатый подъемник высотой 50 метров, который позволяет нам забраться на данную высоту.

Где бы и что бы ни делал пожарный на дежурстве, через минуту после сигнала тревоги он должен сидеть в машине с полным комплектом снаряжения. Добраться до места чрезвычайной ситуации необходимо максимально быстро. Роман Окуневич:

Время выезда нашего подразделения в дневное время определено – 1 минута, то есть в течение одной минуты после поступления сигнала тревоги мы должны выехать из нашей части. В ночное время – 1,5 минуты. Юлия Пашкевич:

И за сколько нужно одеться? Роман Окуневич:

15 секунд вполне достаточно. Давайте попробуем. Юлия Пашкевич:

Даже с дополнительной помощью за 15 секунд я не справилась. Мне потребовалось больше минуты, чтобы надеть на себя боевую одежду. Норматив не сдан – в случае реальной тревоги ждать никто никого не будет. Здесь на счету каждая секунда.

Это раньше шутили, что хочешь выспаться – иди в пожарные, а как пожар – так хоть увольняйся. Сейчас времена уже не те. Распорядок дня в карауле выстроен так, что просто нет времени скучать, не говоря уже про сон. Закончился развод и нет вызовов – повышай квалификацию, отрабатывай навыки. Роман Окуневич:

На втором этаже у нас проходят занятия теоретические, то есть у нас определены дни, когда проходит теория с 9 до 13 по распорядку дня. Давайте пройдем, посмотрим. Это наш учебный класс. Также здесь проходит разбор пожаров. В случае какого-либо пожара мы собираемся коллективом и обсуждаем, какие могли быть другие пути и какие были недостатки. Далее у нас комната психологической разгрузки.

И снова физические нагрузки. По распорядку дня бойцов они предусмотрены и в дневное время. С 4-х до 5 предусмотрен спортивный час. У нас есть настольный теннис, тренажерный зал, где люди в основном свое время проводят.

Роман Окуневич:

Служба службой, а обед по расписанию, но только при условии, что молчит сирена. Также у нас имеется помещение для приема и для приготовления пищи.

У 23-й пожарной аварийно-спасательной части даже есть свой талисман. Шиншилл приобрели недавно, имена еще не придумали, но уже успели полюбить всей душой. Роман Окуневич:

В том числе это необходимо для психологической разгрузки. Ребята любят у нас общаться с животными.

Рискуя собственной жизнью эти люди всегда приходят на помощь, когда она нужна. Выбирая профессию, ребята знают об опасности и сложности. Но тем не менее они становятся спасателями. Олег Лучников, пожарный-спасатель ПАСЧ-23:

Эту работу я выбрал лишь потому то, что она была для меня благородной. Самая запоминающаяся для меня ЧС – это у женщины было возгорание на втором этаже на плите, где мы оперативно сработали, все хорошо выполнили без каких-либо пострадавших. Это круто! Горд за себя, что мною гордятся мои родители. Не просто так живу, приношу большую пользу населению.

Коллектив молодой и дружный. С такой экстремальной работой коллеги – вторая семья. Роман Окуневич:

В каждом из своих людей я уверен. Самое главное, что им неведом страх. Я предполагаю, что это основополагающий фактор в нашей работе.