Новости Беларуси. Белорусско-российское военное сотрудничество - гарант безопасности двух государств. Эту аксиому в очередной раз закрепили на практике. На полигоне «Брестский» прошло тактическое учение с участием воздушно-десантных войск Российской Федерации. В них приняли участие около 400 военнослужащих, 100 единиц боевой и специальной техники.

Совместный воинский контингент отработал вопросы десантирования, совершение маршей, поиска и уничтожения диверсионных групп условного противника. Одна из главных целей таких маневров – получение практических навыков совместного выполнения задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.