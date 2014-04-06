Заведующий художественным отделением Дзержинской детской школы искусств: Душа, основанная на компьютере, у всех одинаковая

Новости Беларуси. Программа «Центральный регион» на СТВ побывала в гостях у художественного отделения Дзержинской детской школы искусств.

Художественное отделение Дзержинской детской школы искусств известно не только в Минской области. Здесь с малых лет раскрывают таланты детей, а многие выпускники стали настоящими профессионалами. Слава о юных художниках из Дзержинска разлетелась по всему миру. Ребята вместе с педагогом участвуют в международных конкурсах и пленэрах.

Заведует отделением талантливый мастер и педагог Владимир Иванович Щербин. Родился он в России, но уже давно чувствует себя настоящим белорусом и делает все, чтобы культурная жизнь в малом городе была яркой и насыщенной.

Владимир Щербин, заведующий художественным отделением Дзержинской детской школы искусств:

К сожалению, из наших детей уходит сказка, а приходит компьютер. И вот это в работах четко чувствуется. На Западе это давно уже беда. К нашим детям это сейчас приходит тоже. (Но душа остается?) Если она воспитана на нормальной литературе, на сказках, на преданиях, на народных песнях, куда же она денется? Конечно, сохранится. Но если она основана на компьютере - у всех будет одинаковой.

Я подсказываю профессиональные моменты. Но больше ценю работы, сделанные без меня. Например, после каникул дети приносят свои работы, и я вижу, что они умеют сами. Я вижу, чему я на учил, что они умеют, и радуюсь, когда работа получается.