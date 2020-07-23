Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил правительству о необходимости решения самых значимых для общества вопросов, касающихся заработной платы, занятости и цен. Об этом глава государства заявил 23 июля на совещании с руководством экономического блока страны, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы остановимся на трёх самых значимых вопросах, которые постоянно находятся на контроле у общества, – зарплаты, занятость и цены. Я внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей. Каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе пока не увидел.

Также глава государства ориентирует органы власти на более активную работу с гражданами.

«Наша работа, всех государственных служащих, – идти к людям и разговаривать с ними», – подчеркнул Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что социально ориентированная политика, в центре которой человек, его интересы и нужды, была и останется центральным звеном при принятии любого решения.

Александр Лукашенко:

Народ для того и поставил нас, чтобы мы были гарантом его безопасности и спокойствия. А если удары окажутся слишком сильными, мы должны предельно смягчить их последствия. Для этого надо больше объяснять людям, что происходит в стране, да и в мире, и почему мы принимаем те или иные решения.