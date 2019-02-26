«Замужняя женщина: головной убор – из бумаги, бусы – из счётов, а пояс – из автомобильного ковра». Чему учат в минской экологической гимназии?

От экспериментальных лабораторий до социально значимых проектов. Чему учат в первой экологической гимназии страны, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Впервые в Беларуси на базе гимназии №19 создана система экологического менеджмента, которая уже имеет два сертификата соответствия, в том числе международный. В довесок к обязательному набору знаний и умений ребятам прививают бережное отношение к природе, демонстрируют достижения в сфере защиты и охраны окружающего мира. Анатолий Муравьев, директор ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:

Суть данной концепции в том, что содержанием обучения становится реальная жизнь. И главная задача учебного заведения – научить ребёнка разрешать проблему. Именно компетентный человек становится тем ресурсом, благодаря которому становится возможным достижение целей устойчивого развития. Которые определены в глобальном документе. И глава государства подписал данный документ в 2015 году.

Помимо уроков, в гимназических классах проходят многочисленные семинары, мастер-классы, круглые столы для педагогов со всей Беларуси. Сегодня в разработке у школьников свыше 20 социально значимых проектов, например, сбор пластиковых крышечек для создания панно. Например, эмблема цели № 4 отвечает за качественное образование. Ребята планируют таким образом проиллюстрировать все 17 целей устойчивого развития. Алина Захаревич, учащаяся ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:

На данный момент к нам уже присоединилось уже достаточно большое количество человек, и чтобы достигнуть нашей цели, мы поставили несколько задач, которые включают в себя разработку учебных и наглядных материалов. Такие, как медиа, игры, квесты, планы уроков. Примечательно, что за каждым классом закреплен свой экологический проект. Одни борются с пластиковой посудой, заменяя её бумажной. Екатерина Шпилевская, учащаяся ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:

Есть ещё инициатива нашего класса – мастерская: мы делаем разные вещи своими руками.

Другие дают ненужным вещам вторую жизнь. Так, например уже на протяжении 12 лет ребята принимают участие в конкурсе экологического костюма.

В год малой родины вышла новая коллекция в лучших традициях белорусского народного убранства. Образ Купалинки создан исключительно из природных материалов. Алина Рогозина, учащаяся ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:

У нас есть сваха и невеста: в костюме невесты есть головной убор, который выполнен из бумаги, а в костюме свахи присутствует солома и твёрдые бытовые отходы. Также у нас есть замужняя женщина, головной убор которой выполнен из бумаги, бусы из счётов, а также пояс из автомобильного ковра.

Ещё одна форма подачи экологических знаний – театр, созданный в Центре творчества пару лет назад. Его особенность в том, что ребята выступают не только в роли актёров, но и в амплуа режиссёров, декораторов, мастеров по изготовлению кукол.

Наталья Якимович, учитель изобразительного искусства ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:

Ребята решили, что интереснее выполнить куклы самим. Материалы для кукол используют самые доступные: бумага, старые чемоданы для декораций, журналы, старые вещицы, которым суждено стать интересной декорацией.

Свыше 250 видов растений, 17 семейств удивительных рыб и черепах. Этот проект призван дарить заботу и любовь! 23 года назад состоялось долгожданное открытие настоящей жемчужины гимназии – экспериментальной лаборатории «Зимний сад». К слову, она – одна из старейших в республике.

Ежедневно тут проходят занятия по биологии. Ребята рассматривают не иллюстрации в учебниках, а живой материал.

Гимназия, вдобавок ко всему, ещё и пионер в организации раздельного сбора отходов, развития велодвижения. Ведь именно здесь появилась первая в Беларуси школьная экопарковка для велосипедов.

Она укреплена специальной газонной решёткой, благодаря чему корневая система растений не страдает.