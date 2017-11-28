Зампред парламента Сербии: Беларусь в ІТ-технологиях лидирует в своем регионе

Новости Беларуси. Цифровые технологии в условиях геополитической безопасности. Эта тема стала главной на заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие проходит в Минске, и, как отметил председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович, Беларусь может выступать платформой для международного сотрудничества в IT-индустрии.

Сегодня наша страна движется по пути внедрения электронных технологий практически во все сферы жизни: от электронного правительства, до безбумажной торговли. К слову, сейчас в стадии проработки находится проект электронного здравоохранения, финансирование на его реализацию выделит Всемирный банк.