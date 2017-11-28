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Зампред парламента Сербии: Беларусь в ІТ-технологиях лидирует в своем регионе

28 ноября 2017 11:40
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Новости Беларуси. Цифровые технологии в условиях геополитической безопасности. Эта тема стала главной на заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие проходит в Минске, и, как отметил председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович, Беларусь может выступать платформой для международного сотрудничества в IT-индустрии.

Сегодня наша страна движется по пути внедрения электронных технологий практически во все сферы жизни: от электронного правительства, до безбумажной торговли. К слову, сейчас в стадии проработки находится проект электронного здравоохранения, финансирование на его реализацию выделит Всемирный банк.

Зампред парламента Сербии: Беларусь в ІТ-технологиях лидирует в своем регионе-1

Веролюб Арсич, заместитель председателя парламента Сербской Республики:
Беларусь в ІТ-технологиях лидирует в своем регионе. Это является очень актуальной областью в развитии экономики. Сербия стремится развивать это направление в своем регионе. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать в ІТ-сфере.

Напомним, Беларусь в этом году впервые председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Миссия ЦЕИ – помочь государствам, не состоящим в Евросоюзе, на их пути в ЕС.

# общество # Беларусь-Евросоюз # Веролюб Арсич

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