Заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» Анастасия Ганиева: о своем опыте, проекте «Поющие города» и новом формате

Интерес к тому, как устроена «телевизионная кухня» не пропадает и по сей день. И хочется узнать: из чего все состоит и как все устроено. В день работников телевидения в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» гость особый и знающий все тайны и секреты телевидения - заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» Анастасия Ганиева.

Анастасия, если обратиться к истокам, с чего все началось? Сколько лет связано с телевидением?

Анастасия Ганиева, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Более тринадцати лет. Когда мне было 15 лет, папа, сидя на кухне, спросил: «А все же, кем ты хочешь быть?» Я все время говорила, что хотела бы быть продавцом мороженого, потому что понимала, что его можно будет очень много кушать. Но тут был серьезный вопрос, и серьезный ответ: «Я хочу быть журналистом!» Я родилась в городе Гродно. Папа сказал: «Отлично!». Мы сели в машину, он повёз меня к Гродненскому телевидению и сказал: «Вон видишь та дорожка и шлагбаум… Вот за этим шлагбаумом телевидение находится! Иди скажи свое имя и фамилию, если ты хочешь там работать!» И я не шучу. Я сделала это. Я прошла через проходную, сказала, что хочу там работать. Администратором, журналистом, корреспондентом и т.д. Начала учиться с практики. Как зашла за шлагбаум, так оттуда уже и не выхожу. Я всегда параллельно работала на телевидении: в школе, в первом университете, во втором. У меня два высших образования, второе - журналист. Я всегда работала. И я не жалею.

Когда я сейчас смотрю на студентов факультета журналистики БГУ, я всегда им говорю: «Ребята, идите где-нибудь практикуйтесь. Вы пять лет учитесь - это прекрасно. Но параллельно вы же можете получить такой колоссальный опыт. Вы молодые, вы все можете успеть!»

Ты никогда не хотела сидеть «сложа руки» на одном месте, ты ездила смотреть, учиться, работать в российских проектах. Что это был за опыт?

Анастасия Ганиева, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В этом году я ездила в Польшу смотреть как снимается известный проект «Войс» («Голос»). Я была на телеканале ОРТ и телеканале Россия. На ОРТ я посетила несколько съемок программы «Пусть говорят» Посмотрела, как они здорово работают в прямом эфире, что значит профессиональная работа и ведущих и команды, которая работает за кадром. У меня был потрясающий опыт работы на «Фабрике звёзд» вместе с Константином Меладзе, когда я просила прикрепить меня хотя бы помощником администратором. Но лишь бы я попала в эту атмосферу, чтобы посмотреть как это создается с самого низа до великих продюсеров. Самое важное - это команда. Не так давно была на хорошем медиафоруме в Санкт-Петербурге, где очень много говорили о форматах. И говорили, что сколько бы новых форматов не придумали, не повторяли, такой формат как «талант-шоу» - это самый популярный, все равно он остается в ветке рейтинга. А также реалити-шоу. Если говорить о тенденциях, то сейчас «талант-шоу» объединяют с Интернетом, социальными сетями, когда ты можешь сидя в одной из социальных сетей смотреть шоу и голосовать за одного из участников. И мы к этому придём.

Я также рада тому, что на телеканале СТВ есть такой замечательный проект как «Поющие города».

Чем уникален проект «Поющие города-3»?

Анастасия Ганиева, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Уникальность проекта в том, что мы полностью поменяли формат. Мы поменяли творческие группы. Мы пригласили шесть продюсеров, которые взяли под свое крыло шесть областей. Мы создали команды. Где есть аранжировщики, стилисты, визажисты, парикмахеры, преподаватели по вокалу, хореографы - и это дало результат. Мы пригласили шесть профессионалов, которые взялись за совершенно неготовый материал и «лепили» что-то, словно бы из пластилина. Формат настолько изменился, что многие говорили о том, что он приближен к формату «Евровидения». И, кстати, да, было несколько настолько сильных номеров, что смело можно было их отправлять на песенный конкурс «Евровидение». Вторая уникальность - это народность. Мы не берем известных артистов и делаем из них супер мега-звезд. Мы берем обыкновенных людей: он просто с завода, просто с деревни, просто с маленького города, - и для них делаются такие номера.