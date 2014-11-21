Что покупают в этом году чаще всего белорусы к рождественским праздникам?

Новости Беларуси. До Рождества и Нового года остается чуть больше месяца, а в белорусских магазинах уже «аншлаг» — многие устремились за подарками родным и близким. К слову, ежегодно с 15 декабря товарооборот в торговых предприятиях увеличивается в 2-3 раза, а пик покупок приходится на 30 и 31 декабря. Именно в эти дни магазины продают товаров в пять раз больше обычного.

Как оказалось, среди подарков в 2014 году в корзине покупателей наряду с традиционными Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговиком чаще всего встречаются козы и овцы – символы 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатели:

— Очень товара много, разнообразный. Для того, чтобы выбрать действительно то, что понравится, это надо походить.

— Смотрим гирлянды новогодние для создания хорошего настроения, вот, в общежитии, потому что новый год мы будем встречать там, наверное.

— Год Овна, Козы, поэтому, я думаю, что масса сувениров, очень много интересных, разных, в любой технике, очень много шаров, очень много украшений, красивые елки.