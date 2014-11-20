Третий арендный дом заселили 20 ноября в Заводском районе Минска

Новости Беларуси. Дёшево и не сердито. Третий арендный дом заселили 20 ноября в Заводском районе. Новая 10-этажка рассчитана на 77 квартир и построена на месте двух ветхих зданий. 35 квартир являются арендными, жильцами остальных станут сироты и те минчане, чьи дома пойдут под снос.

Сегодня фонд арендного жилья Заводского района составляет 740 квартир, 250 из которых — в новых домах.

Но спрос на такое жильё превышает предложение. На одну квартиру претендуют 10–15 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.