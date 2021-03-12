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Заменят мебель, обновят фасады зданий и благоустроят территорию. Как изменится больница в Копыле после реконструкции?

12 марта 2021 14:26
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Новости Беларуси. Медучреждения Минской области продолжают модернизировать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Например, Копыльскую центральную районную больницу ожидает масштабная реконструкция.

Заменят мебель, обновят фасады зданий и благоустроят территорию. Как изменится больница в Копыле после реконструкции?-1

Для текущего ремонта учреждения выделен 1 миллион рублей. Уже заключены договоры с предприятиями. Планируется полностью обновить фасады зданий детской и стоматологической поликлиник, благоустроить прилежащую территорию. Ожидают реконструкцию также инфекционное и хирургическое отделения.

Заменят мебель, обновят фасады зданий и благоустроят территорию. Как изменится больница в Копыле после реконструкции?-4

Сергей Потейкович, главный врач Копыльской центральной районной больницы:
Планируется в этом году произвести модернизацию и оцифровку рентгенологического оборудования. Также вместе с проведением ремонта в инфекционном отделении планируем полностью заменить кровати, мебель – создать комфортные условия и для пациентов, и для медицинских работников.

В 2021 году Копыль выбран местом для проведения областных «Дожинок» и Дня белорусской письменности. Поэтому ремонт планируют сделать в кратчайшие сроки. К строительным работам приступят уже 1 апреля.

# Учреждения здравоохранения # общество # Сергей Потейкович # Фотофакт

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