Замдиректора «Театра-студии киноактера» жалуется на состояние набережной реки Свислочь

Известно, что там, где кончается асфальт, начинается ненормативная лексика. Герой этого сюжета человек исключительно культурный, но с трудом подбирает нужные слова, чтобы поведать о наболевшем.

Федора Михайловича Ларионова можно назвать счастливчиком! Он не только живет в самом центре Минска, но и работает в «Театре-студии киноактера» рядом с домом, поэтому может позволить себе каждый день ходить на работу пешком. Как не радоваться такой жизни?! По некоторым причинам, когда Федор Михайлович только спускается на набережную, на душе у него становится тоскливо.

Федор Ларионов, заместитель директора «Театра-студии киноактера»:

Обычный бег или ходьба превращаются в бег и ходьбу с препятствиями.

В пределах Минска река Свислочь, шириной в 20 метров, образует 8 крутых поворотов. В центре города берега одеты в бетон, благоустроены. Набережная реки, которая проходит через центр города, предназначена, в первую очередь, для того, чтобы человек мог остановиться, полюбоваться пейзажем, но тут смотришь не на красоты природы и архитектуры, а под ноги, чтобы не сломать их.

Дети:

Гуляем здесь каждый день. Не очень удобно, потому что здесь очень много дырок.

Этот участок набережной напротив Сторожевской улицы, что в Троицком предместье, весь в ямах. Пешеходы спотыкаются средь бела дня.

Федор Ларионов:

Переломаешь ноги в три секунды. Я даже не знаю, как здесь можно ходить. А если у человека ослаблено зрение? Представьте на секундочку.

Более того, многие занимаются здесь спортом: бегают, катаются на роликах, велосипедах.

Житель Минска:

Бегать тяжело. Я недавно видел, как здесь дети баловались: куски камня выдирали и в воду бросали.

Наверное, дети бы там не баловались, если бы состояние набережной было хорошим. Разбитая плитка никак не украшает дорожку в центре города.

Как отмечают специалисты, все, что можно делать на данный момент — регулярно осматривать набережную и выполнять необходимый инженерный ремонт отдельных зон. К сожалению, большего сделать организация на данный момент не может из-за недостатка средств.

Елена Акулич, начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Набережная Свислочи ремонтируется при создании или ремонте объектов, которые прилегают к набережной.

За последние 5 лет в рамках капитального строительства были восстановлены участки набережной в районах набережной Дрозды, парка Победы, пляжа Комсомольского озера, вдоль парка Янки Купалы, участок велосипедной дорожки вдоль проспекта Победителей. Не миновали специалисты и участок около Троицкого предместья (здесь отреставрировали сторону набережной слева от «Острова слез» и часть набережной в границах нового парка Пушкина), а вот на ту часть, которая между — средств не хватило.

Житель Минска:

Почему-то кажется, что это еще в советские времена эти плиты лежали. Здесь нужен тотальный ремонт и не мелкой плиткой, а крупногабаритными плитами.

К нашему удивлению, минчане в своих догадках не ошибаются. Набережная Свислочи в центре города благоустраивалась в середине 1950-х. С этого времени в некоторых местах ни разу не была полностью реставрирована.

Федор Ларионов:

Отсюда и практически каждые 30 метров вот такие провалы. Видите, уже и фундамент просел. Оно скоро просто свалится в реку.

Лет 6-7 тому назад уже готовили проект реставрации набережной. Тогда провели исследование территории и выяснили, что дорожки, ограждения набережной в аварийном состоянии.

В институте «Минскпроект» рассказали, что был план реконструкции участка от Комсомольского озера до парка Горького. Планировалось сделать красивое двустороннее ограждение в центре Минска. И проект был почти утвержден городскими властями, но его из-за нехватки средств заморозили.

Жительница Минска:

Просто в центре города у реки некрасиво, чтобы такая дорога была плохая. Давно нужен ремонт.

Елена Акулич:

В 2015 году планируются на набережной реки Свислочь в Центральном районе проектные работы для того, чтобы потом вести в будущем реконструкцию и восстановление строительства.

Федор Ларионов:

Я ежедневно по несколько раз хожу вдоль этой набережной. По выходным я здесь гуляю. В преддверии чемпионата мира, когда к нам приедут иностранные гости, мне, как минчанину, стыдно и обидно, что у нас творится на набережной.

Окончательное решение данной проблемы за комитетом архитектуры и градостроительства столицы. Удивительно, почему за все время подготовки к ЧМ по хоккею, когда возводили столько новых архитектурных объектов, не нашлось инвесторов для благоустройства набережной. А пока чиновники выделяют бюджетные средства на другие объекты, страдает исторический центр города и репутация Минска, как самого аккуратного и чистого города.

Древние рабы строили вечные дороги, которые вели в Вечный Рим. А мы вечно строим дороги, которые вечно ведут... сами знаете куда.