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«Заложена основа второго объекта Белорусской антарктической станции» – Алексей Гайдашов об итогах экспедиции в Антарктиду

23 апреля 2017 10:52
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Новости Беларуси. Белорусские полярники вернулись на родину. Участников 9-й антарктической экспедиции 23 апреля встречали в Национальном аэропорту коллеги, журналисты и, конечно, родные.

Путешествие на ледовый континент длилось 120 дней. И в месяц полярники могли общаться с родственниками только по 20 минут. Поэтому тепло сегодня было не только телу, но и душе.

В этот раз Антарктиду покоряли 6 человек. Исследователи установили площадку для модулей белорусской полярной станции, которая расположилась на горе Вечерней. Во время командировки на Южный полюс ученые работали над реализацией пяти программ. Среди них исследования озоносферы, климата, ультрафиолетовой радиации.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской экспедиции в Антарктиду:
Краткие итоги таковы, что поставленные задачи выполнены: заложена основа второго объекта Белорусской антарктической станции, работа проведена коллективом экспедиции успешно.

В этот раз на Южном полюсе белорусским полярникам удалось, казалось бы, невозможное. На холодной земле Антарктиды они вырастили редиску и зелень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Алексей Гайдашов # Антарктида

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