«Мы должны инвестировать в нашу молодёжь». Своими инициативами поделилась делегат ВНС

ВНС – это площадка, где объединяются интересы регионов, отраслей, трудовых коллективов и молодых лидеров. И каждый делегат привозит туда свой запрос, идею, опыт. Сегодня в рубрике «ВНС в лицах» – история о представителе молодежи, которая не просто участвует в проектах, а формирует их.
Елизавета Басалай, первый секретарь Каменецкого районного комитета БРСМ, едет на ВНС с инициативами по расширению молодежных пространств, поддержке стартапов и более активному вовлечению молодежи в управление на местах – от идей благоустройства до общественных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что предлагает одна из самых деятельных молодых лидеров региона?
Елизавета Басалай, первый секретарь Каменецкого районного комитета БРСМ, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Меня зовут Басалай Елизавета Геннадьевна, первый секретарь Каменецкого районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», делегат Всебелорусского народного собрания VII созыва.
Кроме почетной миссии, это большая ответственность, которая лежит на моих плечах, ведь я должна принимать активное участие в работе высшего органа народовластия. Стратегически важным вопросом является повышение качества образования и воспитания гармоничной и патриотичной личности. Ведь на сегодня наша молодежь – это люди, которые будут строить будущее Беларуси, сохранять ее суверенитет.
Именно поэтому сегодня мы должны инвестировать в нашу молодежь, вкладывать, чтобы наша страна могла оставаться конкурентоспособной, сильной и такой же процветающей.
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