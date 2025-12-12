«Мы должны инвестировать в нашу молодёжь». Своими инициативами поделилась делегат ВНС

ВНС – это площадка, где объединяются интересы регионов, отраслей, трудовых коллективов и молодых лидеров. И каждый делегат привозит туда свой запрос, идею, опыт. Сегодня в рубрике «ВНС в лицах» – история о представителе молодежи, которая не просто участвует в проектах, а формирует их.

Елизавета Басалай, первый секретарь Каменецкого районного комитета БРСМ, едет на ВНС с инициативами по расширению молодежных пространств, поддержке стартапов и более активному вовлечению молодежи в управление на местах – от идей благоустройства до общественных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.