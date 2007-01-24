Состояние и перспективы развития законодательной базы СМИ - в центре внимания белорусских парламентариев. 24 января в редакции газеты "Рэспублiка" на расширенном заседании собрались депутаты. Конкуренция и развитие региональной прессы - положительный для журналистики момент, хорошую оценку получила также работа белорусского телевидения. Однако существуют и проблемы. Поэтому закон о средствах массовой информации требует серьезной переработки. Планируется, что в обсуждении новой концепции закона непосредственное участие примут не только законодатели, но и сами журналисты. Самое пристальное внимание уделят техническим нововведениям, а также вопросам журналистской этики и определению статуса интернет-журналистики.