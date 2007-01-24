Санитарное состояние городских маршруток отставляет желать лучшего

Маршрутные такси в поле зрения не только санитарных служб города, но и сотрудников Госавтоинспекции. Основные претензии к этому виду городского транспорта - неудовлетворительное состояние салонов и технические неисправности.Каждый день сотрудники технического отдела городской Госавтоинспекции работают на конечных пунктах остановки маршрутных такси. Проверят все: от санитарии салонов до технического состояния самого автомобиля. И, как правило, заключают каждый день протоколы со штрафами. Первое на что обращают внимание стражи дорожного порядка - исправность рулевого и тормозов. Особенно в российских "Газелях".

Грешат минские маршрутки и грязью в салонах. Видимо, для водителей чистота не важна. По крайней мере, во время отдыха на конечном пункте не один из них не взял в руки тряпку или метелку, чтобы привести в порядок световые приборы или же протереть номерной знак. Не говоря уже о мусоре под сидениями. А ведь это предусмотрено правилами дорожного движения. При этом каждый из водителей маршруток уверен, что салон вполне соответствует санитарным нормам.