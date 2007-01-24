На дорогах столичной области появятся новые транспортные развязки

В этом году строительство транспортных развязок, подземных переходов и пешеходных дорожек будет вестись в соответствии с планом мероприятий, утвержденных Минским облисполкомом по проведению Года безопасности дорожного движения. Объекты будут возводиться не только на крупных магистралях, но и на дорогах местного значения. В планах также - замена старых уличных фонарей, ремонт асфальтового покрытия, укладка тротуарной плитки в населенных пунктах региона. В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов расширится продажа световозвращающих элементов, а малообеспеченным жителям области их будут раздавать бесплатно. Кроме того, запланирован ряд профилактических акций среди детей и молодежи. В частности, в регионах области пройдут агитационные концерты с участием известных артистов и спортсменов, мотопробеги и конкурсы. В профилактике ДТП активно будет использоваться и социальная реклама.