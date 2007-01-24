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Образование должно быть доступным и качественным

24 января 2007 09:43
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Коллегия Комитета по образованию Мингорисполкома подвела итоги за 2006 год.Благодаря сберегающим технологиям, маленькие минчане в детских садах стали меньше болеть. Посещаемость этих учреждений превышает республиканские показатели. Статистика в пользу Минска - и в школьной подготовке. В частности, это касается результатов централизованного тестирования. Прошлый год стал "урожайнее" предыдущих и на победы в предметных олимпиадах. Дало свои результаты и профильное обучение - в вузы поступили более 70% "вчерашних" школьников. Кроме того, с каждым годом увеличивается количество 9-классников, стремящихся получить рабочую профессию в ПТУ.
# общество

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