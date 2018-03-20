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В Беларуси подорожал проезд на железной дороге

20 марта 2018 09:35
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Новости Беларуси. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установлены новые тарифы на проезд в железнодорожном транспорте.  

С 20 марта стоимость поездки в железнодорожном транспорте общего пользования на городских линиях повышена на 2-6%. Проезд в поездах региональных линий экономкласса подорожал на 24%.  

С 1 апреля увеличится тариф перевозки пассажиров транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса и межрегиональных линиях. Поездка подорожает на 24% и 32% соответственно.  

МАРТ отмечает, что на данном этапе население возмещает не более 20% затрат железной дороги на перевоз пассажиров. Сообщается, что государство не субсидирует эти услуги. Поэтому было решено постепенно увеличивать стоимость проезда, чтобы повысить окупаемость перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.  

В предыдущий раз стоимость проезда в железнодорожном транспорте общего пользования повышалась в 2015 году.  

Весной 2018 года рассказали о новых правилах в поездах Беларуси.  

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# общество # Белорусская железная дорога

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