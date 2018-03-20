В Беларуси подорожал проезд на железной дороге

Новости Беларуси. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установлены новые тарифы на проезд в железнодорожном транспорте.

С 20 марта стоимость поездки в железнодорожном транспорте общего пользования на городских линиях повышена на 2-6%. Проезд в поездах региональных линий экономкласса подорожал на 24%.

С 1 апреля увеличится тариф перевозки пассажиров транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса и межрегиональных линиях. Поездка подорожает на 24% и 32% соответственно.

МАРТ отмечает, что на данном этапе население возмещает не более 20% затрат железной дороги на перевоз пассажиров. Сообщается, что государство не субсидирует эти услуги. Поэтому было решено постепенно увеличивать стоимость проезда, чтобы повысить окупаемость перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.

В предыдущий раз стоимость проезда в железнодорожном транспорте общего пользования повышалась в 2015 году.

Весной 2018 года рассказали о новых правилах в поездах Беларуси.