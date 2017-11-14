Заказали мебель, оплатили, а продавец исчез. Две истории и комментарии юриста

Минчанка Елена Городук решила, что её мягкая мебель вполне достойна «второй жизни», и обратилась к реставратору. О том, как мебельщики обманывают своих клиентов в сюжете программы «Добро пожаловаться». Елена Городук, минчанка:

Я его нашла в интернете по объявлению о реставрации мягкой мебели. Вызвала домой, он заключил со мной договор, взял предоплату 400 рублей, и начались мои мучения. Мебельщик брал деньги, щедро отсыпал обещания и пропадал. А количество недовольных клиентов росло, как снежный ком. Ольга Иващенко, юрист:

К нам обратилось большое количество потребителей с просьбой оказать им юридическую помощь. При заключении договора с организацией АЛСИВ они намеревались получить услугу по реставрации мягкой мебели. После внесения денежных средств, в большинстве случаев это 100% предоплата, исполнитель по договору не исполнил свои обязанности. При этом мебель у потребителей забирал, денежные средства не возвращал. Потребители обратились с требованием вернуть деньги, а затем с исковым заявлением в суд.

Ольга Иващенко, юрист:

По всем исковым заявлениям было вынесено судебное решение взыскать с организации сумму основного долга. А также штрафные санкции в виде неустойки и денежные компенсации морального вреда. В настоящее время организация не ликвидирована, формально она существует, но по факту все решения суда не исполняются. История следующего героя вполне похожа на эпопею с фирмой «Алсив», вот только упорство потребителей принесло свои плоды. Виталий Гудковский, минчанин:

Невестка на подъезде прочла объявление. «Сделаю быстро, недорого шкаф-купе». Пришел мастер, сделал замеры. Сказал, что стоить это будет порядка 400 у.е.. Прошло 2-3 недели. Потом он перестал на звонки отвечать. Суд вынес решение, но потом все опять заглохло.

Затем мужчина обратился в милицию, но в возбуждении уголовного дела отказали. Виталий решил помочь правоохранительным органам найти наглого мастера. Виталий Гудковский:

Мне подсказали позвонить с чужого телефона, я так и сделал. Представился, что я Пупкин и хочу заказать шкаф-купе. Тут же предложил встретиться. После чего я пошел в милицию и объяснил, что товарищ жив и невредим. Юристы, к которым обратился Виталий, провели свою проверку, которая показала, что организация пару лет как ликвидирована, а это значит, мастер предлагал свои услуги и брал за них деньги незаконно. Дарина Гулюта, юрист:

Группа потребителей обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Сейчас директор фирмы отбывает наказание в виде лишения свободы. До поры до времени работает и фирма «Алсив», не заботясь о сотне брошенных клиентов.