Заказали мебель, оплатили, а продавец исчез. Две истории и комментарии юриста
Минчанка Елена Городук решила, что её мягкая мебель вполне достойна «второй жизни», и обратилась к реставратору. О том, как мебельщики обманывают своих клиентов в сюжете программы «Добро пожаловаться».
Елена Городук, минчанка:
Я его нашла в интернете по объявлению о реставрации мягкой мебели. Вызвала домой, он заключил со мной договор, взял предоплату 400 рублей, и начались мои мучения.
Мебельщик брал деньги, щедро отсыпал обещания и пропадал. А количество недовольных клиентов росло, как снежный ком.
Ольга Иващенко, юрист:
К нам обратилось большое количество потребителей с просьбой оказать им юридическую помощь. При заключении договора с организацией АЛСИВ они намеревались получить услугу по реставрации мягкой мебели. После внесения денежных средств, в большинстве случаев это 100% предоплата, исполнитель по договору не исполнил свои обязанности. При этом мебель у потребителей забирал, денежные средства не возвращал.
Потребители обратились с требованием вернуть деньги, а затем с исковым заявлением в суд.
Ольга Иващенко, юрист:
По всем исковым заявлениям было вынесено судебное решение взыскать с организации сумму основного долга. А также штрафные санкции в виде неустойки и денежные компенсации морального вреда. В настоящее время организация не ликвидирована, формально она существует, но по факту все решения суда не исполняются.
История следующего героя вполне похожа на эпопею с фирмой «Алсив», вот только упорство потребителей принесло свои плоды.
Виталий Гудковский, минчанин:
Невестка на подъезде прочла объявление. «Сделаю быстро, недорого шкаф-купе». Пришел мастер, сделал замеры. Сказал, что стоить это будет порядка 400 у.е.. Прошло 2-3 недели. Потом он перестал на звонки отвечать. Суд вынес решение, но потом все опять заглохло.
Затем мужчина обратился в милицию, но в возбуждении уголовного дела отказали.
Виталий решил помочь правоохранительным органам найти наглого мастера.
Виталий Гудковский:
Мне подсказали позвонить с чужого телефона, я так и сделал. Представился, что я Пупкин и хочу заказать шкаф-купе. Тут же предложил встретиться. После чего я пошел в милицию и объяснил, что товарищ жив и невредим.
Юристы, к которым обратился Виталий, провели свою проверку, которая показала, что организация пару лет как ликвидирована, а это значит, мастер предлагал свои услуги и брал за них деньги незаконно.
Дарина Гулюта, юрист:
Группа потребителей обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.
Сейчас директор фирмы отбывает наказание в виде лишения свободы.
До поры до времени работает и фирма «Алсив», не заботясь о сотне брошенных клиентов.
Галина Белякова, минчанка:
Мне должны по суду 1.854 белорусских рубля. Мебель он мне вернул, качество отвратительное. Были угрозы со стороны работников.
Олег Скряженко, минчанин:
Я внес 900 рулей. Суд постановил 2.100 рублей. Но ни исполнитель, ни правоохранительные органы не действуют. Он до сих пор продолжает так же работать. На него порядка 60 дел заведено.
Но есть ли шанс вернуть деньги у ушлого реставратора, и кому под силу исполнить решение суда в пользу обманутых граждан?
Дарина Гулюта, юрист:
Действия судебного исполнителя могут быть обжалованы в Министерстве юстиции. Помощь по взысканию долгов может оказать юридическая компания в консультировании граждан, сопровождении хода исполнительного производства. Юрист пишет заявление о том, какие действия необходимо совершить судебному исполнителю и контролирует порядок их выполнения.
Лимит доверия клиентов к реставратору уже давно исчерпан. И близится час, когда придется платить и по долгам, и по заслугам.