Заглянуть внутрь Белорусской АЭС можно благодаря специальному мобильному приложению

Новости Беларуси. «АЭС на ладони». Специальное мобильное приложение разработано в Беларуси. С его помощью можно самостоятельно изучать атомную станцию: заглянуть внутрь, узнать, как она устроена. Оно проведет по виртуальным коридорам станции, расскажет о системе безопасности БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Шлык, руководитель Информационного центра по атомной энергии:

Благодаря этому приложению можно изучать атомную станцию со всех сторон, заглянуть внутрь атомной станции, вертеть ее со всех сторон, узнать, какую функцию несет то или иное здание сооружения. Любой желающий в любое время, не обязательно куда-то идти, открывать книгу, а можно дома, лежа на диване, изучать атомную станцию и получать какую-то дополнительную информацию, касающуюся атомной отрасли.

Принимает экскурсии и реальная Белорусская атомная электростанция. Кстати, там функционирует большой информационный центр, где можно узнать об атомной энергетике все до мельчайших подробностей. Отметим, что станция уже привлекает многих туристов, в том числе и зарубежных. А экскурсии там будут проводиться там и после сдачи всех блоков АЭС в эксплуатацию.