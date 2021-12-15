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Задать вопросы нанимателю. Как в Минской области электронные ярмарки вакансий помогают найти работу

15 декабря 2021 13:35
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Новости Беларуси. Уровень безработицы населения в Минской области составляет 0,1 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За 2021 год в органы по труду, занятости и социальной защите обратились 18 500 человек. 244 безработных получили финансовую поддержку в виде субсидий для организации собственного дела.  

Задать вопросы нанимателю. Как в Минской области электронные ярмарки вакансий помогают найти работу-1

Популярностью пользуется не только обычный формат поиска работы, но электронные ярмарки вакансий. В Смолевичском районе их было четыре. На них местные организации и предприятия столицы предложили более 150 вариантов трудоустройства. Это не только рабочие специальности, но и вакансии, требующие образования и определенных профессиональных навыков.  

Задать вопросы нанимателю. Как в Минской области электронные ярмарки вакансий помогают найти работу-4

Елена Бич, главный специалист отдела управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома:  
В нашем районе на постоянной основе проводятся мероприятия для оказания содействия в трудоустройстве всех желающих граждан. Такие мероприятия, как ярмарка вакансий, в том числе электронная ярмарка вакансий, профилактические мероприятия для граждан, состоящих на различных видах учета в отделе внутренних дел. Суть электронной ярмарки вакансий заключается в том, что соискатель, не выходя из дома, может задать интересующие вопросы нанимателю, например, такие: какие требования предъявляются для трудоустройства по какой-то профессии, записаться на собеседование.  

В 2021 году в Смолевичском районе в результате ярмарок вакансий работу нашли почти 300 человек. Это 70 % от обратившихся соискателей.  

# Государственная политика в области занятости # общество # Елена Бич # Фотофакт

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