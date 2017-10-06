Зацелованные губы и растрёпанные локоны: модный макияж осени 2017 года

Растрёпанные волны или строгое каре? Дерзкие «смоки айс» или изысканный «нюд» – мы ищем в зеркале то, что подойдет именно нам, ведь осень – самое время, чтобы примерить что-то новенькое.

Елена Крачина, парикмахер-визажист международного класса:

Нынешней осенью будут актуальны растрёпанные локоны, особенно на стрижку лонг-боб, также актуальными остаются растрёпанные пучки на макушечной зоне. И вечерний вариант – очень красиво смотрится – это низкий гладкий хвост. Сказано – сделано! Растрёпанные локоны прекрасны, в первую очередь, своей неидеальностью.

Не нужно стараться соблюдать симметрию, не нужно пытаться добиться совершенства.

Елена Крачина:

Можно даже где-то не докручивать можно кончики разглаживать. Сейчас это очень модно и многие просят накрутить только серединку.

Конечно, не у всех причёска получится с первого раза. Правильная небрежность – награда тем, кто потратит время, и научится обращаться с плойкой или утюжком для волос. И – не забывайте про термозащиту!

Елена Крачина:

Смотрим на форму – какая нам надо. Где-то взлохматить, где-то подтянуть



Причёска словно взлохмачена ветром – идеально для осеннего города.

Пора подумать о макияже. Елена Крачина:

Актуальным направлением в макияже является естественность и простота. Такая у нас тургеневская барышня получается. Делается легко, быстро – 5-10 минут и Вы готовы. Редко, когда мода бывает к нам столь благосклонна. В тренде – естественность и увлажнённая кожа.

Поэтому – минимум сухих текстур в макияже, вместо них по максимуму используем кремовые.

Елена Крачина:

Можно не перенагружать лицо базой. Можно её не использовать. Пудра может использоваться, может не использоваться. Может использоваться локально. Потому что лицо должно быть увлажнённое, не перегруженное. Что касается свечения – хайлайтеров минимум. Это – не светящаяся кожа за счет хайлайтеров. Это – кожа увлажнённая.

Так же осторожно, как и хайлайтер – наносим румяна естественных оттенков. Елена Крачина:

Эти же румяна мы можем использовать и на подвижное веко. Очень удобно, не нужно тратиться. Получается очень-очень красиво. Что касается оттенков – это могут быть как розовые, так и коричневые.



Добавляем немного коричневых теней.

Елена Крачина:

Чуть-чуть растушёвываем. Это тоже одна из тенденций макияжа – минимум растушёвки. Что касается ресниц, сейчас направление такое: их можно прорисовывать, либо можно не пользоваться тушью.

Мы немного прорисовали ресницы. Но только верхние, и без фанатизма.

Елена Крачина:

Брови стали естественными. Графичность ушла на глаза. Брови достаточно просто прочесать. Матовые помады уже теряют актуальность, отходят на второй план.

Карандаши тоже в сторону, как и матовые помады.

Поэтому очень удобно использовать просто помаду и круглую кисточку.

Если это кажется вам слишком простым – попробуйте создать эффект зацелованных губ. Более ярких в центре и бледных по краям. Это тоже – одна из актуальных тенденций осени. Елена Крачина:

Естественность, простота, увлажнение – это направления макияжа осени-2017. Два оттенка теней, румяна и помада. Лучше усилия направить на ухоженный вид, ухоженную кожу.