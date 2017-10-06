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Зацелованные губы и растрёпанные локоны: модный макияж осени 2017 года

06 октября 2017 18:00
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Растрёпанные волны или строгое каре? Дерзкие «смоки айс» или изысканный «нюд» – мы ищем в зеркале то, что подойдет именно нам, ведь осень – самое время, чтобы примерить что-то новенькое.
Елена Крачина, парикмахер-визажист международного класса:
Нынешней осенью будут актуальны растрёпанные локоны, особенно на стрижку лонг-боб, также актуальными остаются растрёпанные пучки на макушечной зоне. И вечерний вариант – очень красиво смотрится – это низкий гладкий хвост.

Сказано – сделано!

Растрёпанные локоны прекрасны, в первую очередь, своей неидеальностью.

Зацелованные губы и растрёпанные локоны: модный макияж осени 2017 года-1

Не нужно стараться соблюдать симметрию, не нужно пытаться добиться совершенства.   
Елена Крачина:
Можно даже где-то не докручивать можно кончики разглаживать. Сейчас это очень модно и многие просят накрутить только серединку.

Конечно, не у всех  причёска получится с первого раза. Правильная небрежность – награда тем, кто потратит время, и научится обращаться с плойкой или утюжком для волос.  И – не забывайте про термозащиту!

Зацелованные губы и растрёпанные локоны: модный макияж осени 2017 года-4

Елена Крачина:
Смотрим на форму – какая нам надо. Где-то взлохматить, где-то подтянуть

Причёска словно взлохмачена ветром – идеально для осеннего города.

Пора подумать о макияже.

Елена Крачина:
Актуальным направлением в макияже является естественность и простота. Такая у нас тургеневская барышня получается. Делается легко, быстро – 5-10 минут и Вы готовы.

Редко, когда мода бывает к нам столь благосклонна.

В тренде – естественность и увлажнённая кожа.

Зацелованные губы и растрёпанные локоны: модный макияж осени 2017 года-7

Поэтому – минимум сухих текстур в макияже, вместо них по максимуму используем кремовые.
Елена Крачина:
Можно не перенагружать лицо базой. Можно её не использовать. Пудра может использоваться, может не использоваться. Может использоваться локально. Потому что лицо должно быть увлажнённое, не перегруженное.  Что касается свечения – хайлайтеров минимум. Это – не светящаяся кожа за счет хайлайтеров. Это – кожа увлажнённая.

Так же осторожно, как и хайлайтер – наносим румяна естественных оттенков.

Елена Крачина:
Эти же румяна мы можем использовать и на подвижное веко. Очень удобно, не нужно тратиться. Получается очень-очень красиво.

Что касается оттенков – это могут быть как розовые, так и коричневые.

Зацелованные губы и растрёпанные локоны: модный макияж осени 2017 года-10


Добавляем немного коричневых теней.

Елена Крачина:
Чуть-чуть растушёвываем. Это тоже одна из тенденций макияжа – минимум растушёвки.

Что касается ресниц, сейчас направление такое: их можно прорисовывать, либо можно не пользоваться тушью.

Зацелованные губы и растрёпанные локоны: модный макияж осени 2017 года-13

Мы немного прорисовали ресницы. Но только верхние, и без фанатизма.
Елена Крачина:
Брови стали естественными. Графичность ушла на глаза. Брови достаточно  просто прочесать. Матовые помады уже теряют актуальность, отходят на второй план. 

Карандаши тоже в сторону, как и матовые помады.

Зацелованные губы и растрёпанные локоны: модный макияж осени 2017 года-16

Поэтому очень удобно использовать просто помаду и круглую кисточку.

Если это кажется вам слишком простым – попробуйте создать эффект зацелованных губ.

Более ярких в центре и бледных по краям. Это тоже – одна из актуальных тенденций осени.

Елена Крачина:
Естественность, простота, увлажнение – это направления макияжа осени-2017. Два оттенка теней, румяна и помада.

Лучше усилия направить на ухоженный вид, ухоженную кожу.

Зацелованные губы и растрёпанные локоны: модный макияж осени 2017 года-19


Макияж больше не требует часов перед зеркалом. И это, согласитесь, не может не радовать. 

# общество # Нанесение макияжа

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