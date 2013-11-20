За сутки 28-летний спортсмен похудел на 11 килограммов

Новости США. Росс Эджели, 28-летний спортсмен из США сбросил 11 килограммов за 24 часа. Как пишет The Daily Mail, своим примером молодой человек хотел доказать, что масса тела может меняться под воздействием многих факторов, а не только из-за количества сброшенного жира.

Суть эксперимента сводилась к тому, чтобы вывести наибольшее количество жидкости из организма через потоотделение, одновременно принимая мочегонные препараты.

Сначала Росс принял очень горячую соляную ванну, затем выпил несколько необходимых таблеток. После чего спортсмен отправился в сауну и в спортзал на интенсивную тренировку. Эджели не ограничивал себя в еде, за исключением соли: она удерживает жидкость в организме. Более того, весь день Росс ничего не пил. Итог: американец потерял 11 килограммов и 10 сантиметров в талии.

Росс предостерёг от повторения эксперимента. Он заявил, что ощущения, которые довелось испытать во время этих 24-х часов, далеки от приятных. А резкое снижение уровня воды в организме может привести к фатальным последствиям.

Сбалансированное питание, активность, природные факторы. Что еще нужно, чтобы распрощаться с лишними килограммами? И как худеть правильно, не принося вред своему здоровью? Смотрите видео.