За курение в постели грозит штраф. Что нужно знать белорусам об обновлённых Правилах пожарной безопасности

Новости Беларуси. В Беларуси вступили в силу новые Правила пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За курение в постели белорусам теперь грозит штраф до 30 базовых величин.

Нововведения авторы документа обосновали, основываясь на сухой статистике. Так, например, по вышеназванной причине в 2019 году в стране погибли почти 200 человек, то есть практически каждая вторая жертва пожара.

Эта печальная статистика, несмотря на общее снижение человеческих жертв при чрезвычайных ситуациях, сохраняется не первый год. В соответствии с новыми правилами административный процесс теперь может быть начат из-за непотушенного окурка или спички, брошенных с балкона или, например, в мусоропровод. Кроме того, штраф грозит и за пользование лифтом во время пожара. Сейчас спасатели проводят масштабную информационную компанию.