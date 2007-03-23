За исключительную отвагу, за личную храбрость

Курсант Дмитрий Гвишиани навечно зачислен в списки личного состава общевойскового факультета Военной академии. Приказ об этом подписал министр обороны Беларуси.

По этому случаю сегодня в Военной вузе прошла торжественная церемония, куда были приглашены родители Дмитрия Гвишиани.

Напомним, 28 августа 1999 года в пяти километрах от Дрогичина пассажирский поезд "Брест-Минск" внезапно загорелся. Курсанты общевойскового факультета академии помогали в тушении пожара. Во время внезапного взрыва бака на тепловозе Дмитрий Гвишиани получил сильнейшие ожоги, несовместимые с жизнью. За исключительную отвагу и личную храбрость курсант Гвишиани посмертно награжден орденом "За личное мужество". Посвященный памяти Гвишиани, в Минске стартует и первый открытый чемпионат академии по у-шу.