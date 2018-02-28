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«Запрещено передвижение по дорогам общего пользования». ГАИ о правилах езды на мотовездеходах

28 февраля 2018 14:15
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Новости Беларуси. Разведка с воздуха и заградительные блоки. Сотрудники милиции вступились за аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Запрещено передвижение по дорогам общего пользования». ГАИ о правилах езды на мотовездеходах-1

Любители прокатиться с ветерком на вездеходах по заснеженным полям теперь под особым контролем. На первый взгляд, безобидные поездки – угроза будущему урожаю. Госавтоинспекция вместе с другими службами проводит комплекс профилактических мероприятий.

«Запрещено передвижение по дорогам общего пользования». ГАИ о правилах езды на мотовездеходах-4

Николай Короткевич, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома:
На мотовездеходах запрещено передвижение по дорогам общего пользования, не зависимо от того, это дороги местного значения или магистральные либо республиканского значения, либо это улицы населенных пунктов или тротуары.

Разрешено движение только в специально отведенных местах – это различного рода стадионы, полигоны.

Особое внимание во время рейдов – Минскому району. Здесь самая большая не только в столичной области, но и в стране концентрация мотовездеходов.

# общество # Фотофакт # Правила дорожного движения # Николай Короткевич

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