«Запрещено передвижение по дорогам общего пользования». ГАИ о правилах езды на мотовездеходах

Новости Беларуси. Разведка с воздуха и заградительные блоки. Сотрудники милиции вступились за аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любители прокатиться с ветерком на вездеходах по заснеженным полям теперь под особым контролем. На первый взгляд, безобидные поездки – угроза будущему урожаю. Госавтоинспекция вместе с другими службами проводит комплекс профилактических мероприятий.

Николай Короткевич, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома:

На мотовездеходах запрещено передвижение по дорогам общего пользования, не зависимо от того, это дороги местного значения или магистральные либо республиканского значения, либо это улицы населенных пунктов или тротуары.

Разрешено движение только в специально отведенных местах – это различного рода стадионы, полигоны.

Особое внимание во время рейдов – Минскому району. Здесь самая большая не только в столичной области, но и в стране концентрация мотовездеходов.