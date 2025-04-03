На полигоне Доманово прошёл полевой выход с участием расчётов ЗРК С-400 «Триумф»

Белорусское небо под надежной охраной. Угрозы нивелируются на земле. Войска ПВО круглосуточно мониторят ситуацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в случае необходимости готовы оперативно уничтожить нарушителя воздушного пространства. На острие – зенитные ракетные комплексы различных типов. Расчеты постоянно тренируются. В том числе, выполняя задачи со сменой позиций. Так, на полигоне Доманово прошел полевой выход с участием расчетов ЗРК С-400 «Триумф».

Заместитель командира дивизиона:

Во время боевой работы «Тор-М2» передается в подчинение ЗРК С-400. Непосредственным руководством занимается командир дивизиона. Охрана обороны на марше осуществляется дозорной группой, которая выставляется на расстоянии 150-200 метров от впереди стоящей машины в колонне, ведет наземную разведку противника.

Тактические учения – главное средство повышения боевой готовности войск, великолепная возможность закрепить полученные навыки на практике и в различных условиях. Основное внимание – правильным действиям, умелому и эффективному применению оружия в бою, а также строгому соблюдению мер безопасности.